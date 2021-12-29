İhtiyaç sahibi vatandaşlara yardım eden kurumlar hangileri?

Ülkemizde milyonlarca insan temel ihtiyaçlarını gidermekte dahi zorlanıyor. Özellikle koronavirüs (Covid-19) salgının başlaması ile beraber maddi açıdan iyice zorlanmaya başlayan bu kişiler için birçok kurum çeşitli yardımlar yapıyor. Ailesine ve kendine maddi olarak yetemeyen milyonlarca vatandaş ise kendisine yardım eli uzatabilecek kurumların hangileri olduğunu oldukça merak ediyor. Peki ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımlar yapan kurumlar hangileri?

İhtiyaç Sahibi Kurumlara Yardımlar Yapan Kurumlar Hangileri?

Maddi açıdan zor günler yaşayan ve herhangi bir geliri olmayan aileler için devletin birçok kurumu yardım elini uzatmaya devam ediyor. Devlet kurumları dışında birçok denek ve vakıf da ihtiyaç sahibi ailelere çeşitli alanlarda yardımlar yaparak onları yalnız bırakmıyor. İşte ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım yapan kurum, vakıf ve denekler:

- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

- Vakıflar Genel Müdürlüğü

- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

- Türkiye Sokak Çocukları Vakfı

- Sosyal Hizmetler

- İHH Vakfı

- TDV

- Belediyelerin Maddi Yardım

- Beşir Deneği

- Hayrat Yardım

- İyilik deneği

- Umut kervanı Deneği

- Yardımeli Deneği

- Kardeşeli Deneği

- Valide İnsani Yardım Deneği

Bu kurumların dışında bazı kuruluşlar bağışlar aracılığıyla yardımlar yapabiliyor. Bu kuruluşlardan bazıları ülke çapında oldukça güvenilir olarak görülüyor. İşte o kuruluşlar:

- TEGV (Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı)

- Türk Eğitim Vakfı (TEV)

- LÖSEV

- Yarına Umut Ol

- Koruncuk Vakfı

- Darüşşafaka

- Çydd

- Türk böbrek vakfı

- Türk kalp vakfı

- Alikev

- Akut

- Tog

- Nesin vakfı

Yardımlara Başvurmanın Şartları Neler?

Devlet kurumlarının, vakıfların ve deneklerin ihtiyaç sahiplerine yaptığı yardımlardan faydalanmak isteyen ailelerin bazı belgeleri bulundurması gerekiyor. İşte o belgeler:

- Başvuru dilekçesi

- Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı başvuru formu

- Nüfus Cüzdan fotokopisi

- Barınma ihtiyaç raporu

- Hasar tespit raporu

- Eğitim yardımları için, öğrenci belgesi

- Şartlı eğitim yardımları için, çocukların kimlik fotokopisi

- Engelli ihtiyaç yardımları için, medikal malzeme kullanımı gerektiğine dair sağlık raporu

- Afet raporu

- Terör zararı tespit tutanağı

- Proje başvuru formu

- Proje hazırlama formatı

- Fayda sahibi başvuru formu

- Proje yapacak kişinin iş tecrübesini gösteren belge

Bu belgelere sahip olan kişiler başvuru yapmaya hak kazanıyor. Başvuru sürecinde ailenin maddi durumu inceleniyor ve gerekli şartları sağlayan ailelerin başvuruları kabul ediliyor ve o ailelere yardımlar gönderiliyor. Yalan beyanda bulunan ailelerin başvuruları anında reddediliyor. Başvuruların geri dönüşü ise kurumdan kuruma değişiklik gösterse de genellikle 30 gün sürüyor. 30 günün üzerine çıkan başvuru süreçlerinin olması halinde başvuran ailenin başvurdukları kuruma müracaat etmeleri gerekebilir.