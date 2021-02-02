İhracat fazlası mal nedir? İhracat fazlası mallar ne olur, nerden alınabilir?

İhracat ülkedeki vatandaşların ihtiyaçlarından fazla üretilen malların diğer ülkelere satılmasıdır. İhracat yapıldığında ülkeye giren dövizler sayesinde ülke zenginleşir ve ülkenin refah düzeyi artar. Bir ülkede ihracat yaptığımızda kazandığımız gelir ithalattan yani dış ülkelerden alınan mallardan kazanılan gelirden ne kadar fazla ise ülkenin gelişmişlik düzeyi de o oranda fazla olmaktadır. İhracat amacıyla üretilen malların bir kısmı ise çeşitli nedenlerden dolayı ihraç edilmeyerek üreticinin elinde kalır buna ise ihracat fazlası mal denir.

İhracatın faydaları nedir?

İhracatın bir ülkeye çok fazla faydası vardır. Bu faydaların en önemlisi ise ülkenin tanınmasıdır. İhracat ülke ekonomisi için çok önemlidir. Ülke ekonomisi gelişir ise kişi başına düşen milli gelirde artmaktadır. İhracatın diğer faydaları ise şunlardır: Yabancı ülkeler ile ilişkileri geliştirir. Ülkeye giren döviz miktarı artar ve ülke zenginleşmeye başlar. Ülke içerisinde üretim özendirilmiş olur ve üretimde rekabet başlar. Ükenin pazar payı genişler. Yapılan ihracat ile ülke uluslararası ticari dünyada söz sahibi olmaya başlamaktadır ve ülkenin uluslararası ticari rekabetlerde yer almasını sağlamaktadır. İhracat ile ülkenin gelişmişlik düzeyi de artmaktadır.

İhracat yaparken oluşabilecek riskler nelerdir?

İhracat fazlası mal nedir?

Ticaret yaparken riskler fazladır ama eğer uluslararası bir ticaret yapılacak ise risk daha fazla olmaktadır. Oluşacak riskler arasında nakliye riski, gümrük riski, mala ilişkin riskler, bankacılık riski ve dış ticaret elemanı riskleri bulunmaktadır. Bu riskleri bilmek üreticiler açısından önemlidir. Çünkü n ile karışılacaklarını bilirler ve onlara karşı bir önlem alabilirler.

İhracat fazlası mal; ihracat için üretilen malların ödemesine yaşanan anlaşmazlıklar, siparişlerin fazla üretilmesi, ürünlerde çıkan defolar, yanlış dikim yapılması ve malların renkleri ile tonlarında yaşanan kayma gibi sorunlardan dolayı ihraç edilememesi sonucu elde kalan mallardır. Üretici firmaların zarara uğramaması ve ekonominin olumsuz etkilenmemesini sağlamak için fazla olan mallar iç pazarlarda değerlendirilmelidir. İhracat fazlası mallar daha kaliteli olduğundan dolayı bu malları almak isteyen müşteriler vardır. İhracat fazlası malların ülke içinde satılması sonucunda ihracat fazlası mallar çöpe gitmemiş olur, firmalar zarar uğramaz ve vatandaşlar kaliteli ve uygun fiyatlı ürünleri satın alırlar.

İhracat fazlası malları nerelerden alabiliriz?

İhracat fazlası malları toptancılardan, perakendecilerden, fabrika satış mağazalarından ve intenet ortamından satın alabiliriz. ihracat fazlası malları satmak isteyen esnaflar ise üretici firmalar ile toptancılar ile ve perakendeciler ile irtibata geçmeleri, küçük çaptaki butikler ya da intenet aracılıyla malları satmaları gerekmektedir.

