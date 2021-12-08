İhbar Tazminatı ödeme süresi nedir? İhbar tazminatı hangi durumlar sonrası ödenmelidir?

İhbar tazminatı süresi, işten çıkarılan çalışanlar için en çok araştırılan sorunlardan biridir. Belirsiz süreli iş sözleşmelerinde, işçi yasal ihbar sürelerine uyulmadan işten çıkarılırsa, işveren kıdem tazminatını diğer alacakları ile birlikte işçiye ödemekle yükümlüdür. Sözleşmenin işveren veya çalışan tarafından feshedilmesi halinde uyulması gereken süreler 4857 sayılı Kanun'da belirlenmiştir. Uyulması gereken bu süreler işçinin işyerindeki yani işteki kıdemine göre belirlenir. İşçinin işyerindeki çalışma süresine bağlı olarak işveren veya işçinin uyması gereken ihbar süreleri aşağıdaki gibidir;

Toplam çalışma süresi 6 ay altında olanlar için 2 hafta,

6 ay ile 1,5 yıl arasında olanlar için 4 hafta,

1,5 yıl-3 yıl arasında olanlar için 6 hafta,

3 yıldan fazla olanlar için ise en az 8 haftadır.

İhbar tazminatı hangi durumlar sonrası ödenmelidir?

İhbar tazminatının hangi durumlar gerçekleştiğinde ödenmesi gerektiği, hem işçi hem de işveren tarafından bilinmesi gereken hususlardan birisidir. Tazminat, işçi veya işverenin ihbar süresine uymadan sözleşmeyi feshetmesi durumunda ortaya çıkar. Yani işçi, belirsiz süreli sözleşmesini yukarıda belirtilen sürelere uymadan feshederse, işverene uymadığı süre için tazminat ödemekle yükümlüdür. Aynısı, bu sürelere uymadan işçinin sözleşmesini fesheden işveren için de geçerlidir. Bu durumda işveren, işçiye uymadığı ihbar süresine kadar tazminat ödemekle yükümlüdür.

İhbar tazminatı ödememek için ne yapılması gerekir?

İhbar tazminatı ödememek adına önceden alınabilecek önlemler bulunmaktadır. Çalışan veya işveren olarak karşı tarafa ihbar tazminatı ödememek adına, çalışma süresine göre ve önceki ihbar sürelerini dikkate alarak önceden bildirimde bulunmalı ve bu sürelere uymalısınız. Eğer 3 yıldan uzun bir süredir çalışmaktaysanız, işten çıkarılma tarihinizi en az 8 hafta öncesinden işverene bildirmelisiniz. Aynı durum işveren için de geçerlidir.

İhbar tazminatı ne zaman ödenir?

İhbar tazminatının kesinleşmesinin ardından ne zaman ödenmesi gerekmektedir? Kıdem tazminatında olduğu gibi 4857 sayılı İş Kanunu'nda veya Yargıtay kararlarında sürelere uyulmadan teslim edilen işçiye kıdem tazminatının tam olarak ne zaman ödeneceği konusunda açık bir hüküm bulunmamaktadır. Buradaki temel sorun, sözleşmenin feshi üzerine işçilerden alacak hesaplarının derhal ödenmesi ihtiyacıdır. İşveren, sözleşmenin feshi halinde ihbar tazminatı, kıdem tazminatı ve işçiden olan diğer alacakları derhal ödemekle yükümlüdür. Ancak işçi, işverene ödeme için makul bir süre tanımalıdır. Makul bir süre genellikle 1 aydır. İşveren bu 1 aylık süre içinde ödeme yapmazsa önce ihtar verilir. İşveren ihtar mektubunda belirtilen süre içinde ödeme yapmazsa bu durumda arabulucu talep edilmelidir. Arabulucu talebinde bulunmak için uyulması gereken prosedürler ve detaylar için nasıl arabulucu talep edilir sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.