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İhbar Tazminatı nedir, nasıl alınır ve nasıl hesaplanır?

İşçi ve işverenler tarafından merak edilen konuların başında ihbar tazminatı yer almaktadır. Pek çok kişi, ihbar tazminatı nedir? İhbar tazminatı nasıl hesaplanır? sorularını araştırmaktadır.

01 Şubat 2021 Pazartesi 09:15
İhbar Tazminatı nedir, nasıl alınır ve nasıl hesaplanır?
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İhbar tazminatı çalışanlar ve işverenler tarafından sürekli kullanılan bir tabirdir. Pek çok kişi ise ihbar tazminatının ne olduğu, ihbar tazminatı hesaplamaları ve başvurularının nasıl yapılacağını araştırmaya devam etmektedir.

İhbar tazminatı şartları nelerdir?

İhbar tazminatı işveren tarafından işten çıkarılan veya kendi isteği ile işinden ayrılan kişilerin ayrılmalarını iş yerine veya işçiye bildirmesi gereken bir durumdur. İhbar sürelerine uyulmaması sonrasında işten ayrılan veya çıkarılan kişi karşısında ki kişiye dava açabilir. 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında yapılması gereken ihbar bildirme ve tazminatları kanuna göre kesin bilgilerle açıklanmıştır.

İhbar süresi nedir?

  • Eğer işyerindeki çalışma süresi 6 aydan az ise 2 hafta;
  • 6 ay ile 1,5 yıl arasında ise 4 hafta,
  • 1,5 yıl ile 3 yıl arasında ise 8 hafta,
  • 3 yıldan fazla ise 10 hafta önceden işten ayrılışın karşı tarafa bildirilmesi zorunludur.
 

İhbar tazminatı için en az ne kadar çalışılması gerekir?

İhbar süreleri ile ilgili bilgiler İş Kanununda belirtilmiştir. Buna göre 6 aydan kısa çalışan kişilerin ihbar süreleri 2 hafta olarak belirlenirken bu durum 1 gün çalışan kişiler için bile 2 haftadır.

İhbar süresi nasıl hesaplanır?

İhbar tazminatı hesaplamalarında çalışan kişinin brüt kazanı esas alınmaktadır. İhbar süresine uyulmadığı her gün işçinin brüt kazancına göre tazminat ortaya çıkacaktır.

İhbar süreleri hesaplamaları da merak edilmeye devam ederken 8 ay bir kurum veya işletmede çalışan bir kişi işten ayrılmak istediğinde iş yerinden ayrılmak istediğini en az 4 hafta süre ile kuruma veya işverene bildirmek zorundadır. 4 haftadan az sürede yapılan ihbarlarda işveren işçiden ihbar tazminatı talep edebilme hakkına sahiptir.

Konu hakkında bir önek daha vermek gerekirse 4 yıldan beri bir kurumda veya işletmede çalışan bir kişi işten ayrılmak istediğinde bunu kuruma veya işletmeye en az 10 hafta öncesinden bildirmek zorundadır. 10 haftadan az sürede işten ayrılacağını bildiren kişiye işveren veya kurum ihbar tazminatı talebinde bulunabilir.

İşçinin ödeyeceği ihbar tazminatları ne kadar olur?

İhbar tazminat süreleri değişiklik gösteren durumlardır. İşçi ve işverenin bilmesi gereken ihbar tazminat süreleri çalışılan süre, brüt kazanç ve ayrılmak istenen tarihe göre çalışandan çalışana farklılıklar gösterir.

İhbar bildirimine uymayan kişiler için günlük kazancın brüt miktarına göre ihbar tazminatı belirlenir.

İşveren ihbar tazminatı talebinde bulunabilir mi?

İşverenler işi bırakan, ihbar bildirmeyen ve sözleşmesini fesheden işçilerden ihbar tazminatı talep edebilmektedir.



Son Güncelleme: 01.02.2021 09:15
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