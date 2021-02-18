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İhbar tazminatı en geç ne zaman ödenir? 2021 İhbar tazminatı hangi durumlarda alınır?

Gürses Gazetesi yazarlarının tüm ayrıntılarıyla araştırdığı İhbar tazminatı en geç ne zaman ödenir? İhbar tazminatı hangi durumlarda alınır? haberine dair tüm gelişmeleri okumak için siz de hemen şimdi 18.02.2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

18 Şubat 2021 Perşembe 10:24
İhbar tazminatı en geç ne zaman ödenir? 2021 İhbar tazminatı hangi durumlarda alınır?
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İhbar tazminatı işçi ve işveren arasında anlaşmazlıklar yaşanan konuların başında gelmektedir. Bu anlaşmazlığın nedeni ihbar tazminatı ile ilgili yeterli bilgiye sahip olunamamasıdır. Çalışan kişinin işten ayrılması veya çıkarılması halinde sözleşmenin iptal olabilmesi adına bazı gerekliliklerin yerine getirilmesi gerekir. İş sözleşmesi son bulduğunda gerekli bildirimler yapılmalıdır. Bildirim yapılması için verilen zamana ihbar süresi adı verilmektedir. İhbar süresi sayesinde işçi ve işverenin mağdur olmasının önüne geçilmektedir.

İhbar süresi iş sözleşmesinin devam ettiği zamana göre değişiklik göstermektedir. İhbar süresi, işçinin 6 aydan az çalışması durumunda 2 hafta, 6 ay ile bir buçuk sene arasında çalışılması halinde 1 ay olmaktadır. Ayrıca çalışma süresi bir buçuk sene ile 3 sene arasında ise ihbar süresi 6 haftaya denk gelmektedir. 3 seneden fazla çalışma varsa ihbar süresi 2 ay olarak belirlenmiştir. Herhangi bir işten ayrılma durumunda ihbarın verilen süre içerisinde yapılması gerekmektedir.

İhbar Tazminatının Gerektiği Haller

İhbar süresine hem işveren hem de işçi tarafından uyulmaması halinde ihbar tazminatı hakkı oluşmaktadır. Yani işveren ihbar süresine uymadan iş sözleşmesini sonlandırırsa işçiye tazminat hakkı doğmaktadır. Ayrıca aynı durum işçinin süreye uymaması halinde de geçerlidir. Bundan dolayı ihbar tazminatı her iki taraf açısından büyük bir öneme sahiptir.

İhbar Tazminatında Dikkat Edilmesi Gerekenler

İhbar tazminatı bakımından işveren ve işçi bazı hususlara dikkat etmelidir. İhbar tazminatı yalnızca işçiye ödenmez ve belli haklar oluşursa işveren de tazminat alabilmektedir. İşçilere ihbar süresi için en fazla 2 ay verilmiştir. Çalışanlar bu süre içerisinde ihbar tazminatı talebi verebilmektedir. Bunun yanı sıra ihbar tazminatı ile senelik izin aynı zamanda kullanılamaz. İşyeri sahibi ihbar süresi için bildirim veren kişiye aynı gün içinde 2 saat kadar iş arama izni vermelidir. Ayrıca iş arama izni için ücret kesintisi de yapılamaz. İşverenin bu hakkı sağlamaması halinde ise çalışanın saatlik ücreti %100 olacak şekilde ödenmelidir. Çalışan kişi kendi isteğiyle sözleşmesini feshederse tazminat alma hakkını kaybeder. Bunun gibi durumlarda işyeri sahibine ihbar tazminatı hakkı tanınır. İşveren ihbar süresini beklemek istemezse işten ayrılan kişinin tazminatını anında ödeyerek iş sözleşmesini sonlandırabilir.  



Son Güncelleme: 18.02.2021 10:24
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Anahtar Kelimeler:
İhbar Bildirimiİhbar Tazminatı
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