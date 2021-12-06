İhale ile icralık araç alımı nasıl yapılır? Yükselen araç fiyatları sonrası gözler icralık araçlara çevrildi

Türkiye’de yüksek enflasyonun etkileri tüm sektörleri etkilemeye devam ediyor. Bu sektörden birisi olan otomobil sektöründe de yüksek araç fiyatları insanların cebini yakmaya devam ediyor. Vatandaşlar uygun fiyatlı araçları intenet üzerinden araştırmaya devam ederken gözler ihale ile satılan icralık araçlara çevrildi. Peki ihale ile icralık araç alımı nasıl yapılır?

İhale ile İcralık Araç Alımı Nasıl Yapılır?

Türkiye’de bulunan onlarca otoparkta terk edilmiş yüzlerce araç bulunuyor. Otoparkta çalışan Cihan Atalay, bu araçlar içerisinde yaklaşık 150 aracın icralık olduğu ifade etti.

Avukat Serkan Toper’in CNN Türk kanalına yaptığı açıklamada icralık araçların ihalelerinin tarihleri E-Devlet, gazete ve icra müdürlüklerinden öğrenilebiliyor. Normal fiyatları 400 bin TL ila 500 TL olan bu araçların otoparkta 200 bin TL-250 bin TL arasında satıldığını söyleyen Toper, bu araçların satışının açık arttırma yöntemiyle satışa çıkarıldığını sözlerine ekledi.

Yedieminlik faaliyeti adı verilen bu açık arttırma faaliyetleri İcra ve İflas Kanunu’nun 88. maddesinde yapılan değişikliğin Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla yasalaştı.