Iğdır’da yoğun sis nedeniyle zincirleme kaza!

Iğdır’da bugün meydana gelen zincirleme kaza sonucu 4 kişi yaralandı. Iğdır’ın Karakoyunlu ilçesinde bugün yoğun oranda sis görülmekte. Gözün gözü göremediği sis nedeniyle bir trafik kazası meydana geldi. Iğdır’a doğru yol alan bir kamyonete bir tırın çarpması ile oluşan zincirleme kaza paniğe yol açtı.

Tır sürücüsü kamyonete çarpmamaya çalışırken ani fren yapınca dört farklı tır birden zincirlemeye kazaya dahil oldu. Toplamda 4 kişinin yaralandığı bu zincirleme kazanın sebeplerinden biri ise yoğun sisti. Kazaya dahil olan sürücülerden biri bazı sürücülerin böyle bir siste bile araçlarını çok hızlı kullandıklarını, bu yüzden bu şekil kazaların gerçekleştiğini vurguladı. Yaralılar ambulans ile Karakoyunlu Devlet Hastanesi’ne götürüldü.