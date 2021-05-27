Iğdır'da vahşet! Sandıkta kadın cesedi bulundu

Kan donduran olay bugün ığdır'da yaşandı.

Iğdır'da bulunan bir çok katlı bir apartmanda bugün öğlen saatlerinde polise ihbar geldi. İhbarı değerlendiren polis ekipler adrese gitti ve apartmanın bodrum katında bulunan özel bir bölüm buldu.

Fayanslar ile oluşturulmuş özel bölümde inceleme yapan polis ekipleri sandık tespit etti. Sandığın içine bakan ekipler kan donduran manzara ile karşılaştı. Sandığın içinde uzun süre önce öldüğü düşünülen bir kadının cansız bedeni bulundu. Bir kadına ait olduğu tespit edilen ceset yapılan savcılık incelemesinden sonra otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, soruşturma başlattı.