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Iğdır'da vahşet! Sandıkta kadın cesedi bulundu

Iğdır'da yaşanan vahşette, kentte bir apartmanın bodrum katında bulunan sandığın içinde kadın cesedi bulundu.

27 Mayıs 2021 Perşembe 17:38
Iğdır'da vahşet! Sandıkta kadın cesedi bulundu
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Kan donduran olay bugün ığdır'da yaşandı.

Iğdır'da bulunan bir çok katlı bir apartmanda bugün öğlen saatlerinde polise ihbar geldi. İhbarı değerlendiren polis ekipler adrese gitti ve apartmanın bodrum katında bulunan özel bir bölüm buldu.

Fayanslar ile oluşturulmuş özel bölümde inceleme yapan polis ekipleri sandık tespit etti. Sandığın içine bakan ekipler kan donduran manzara ile karşılaştı. Sandığın içinde uzun süre önce öldüğü düşünülen bir kadının cansız bedeni bulundu. Bir kadına ait olduğu tespit edilen ceset yapılan savcılık incelemesinden sonra otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, soruşturma başlattı.

 


Son Güncelleme: 27.05.2021 17:38
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Anahtar Kelimeler:
IğdırTrafik Kazası
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