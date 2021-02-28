Iğdır'da süt tankerinin çarptıktan sonra kaçtığı yaşlı kadın yaşamını yitirdi!

Burdur’un Ağlasın ilçesinde kocasıyla beraber çocuğunun evine ziyarete gittikleri sırada yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Gülsüm Açıl (64) isimli kadın süt tankerinin ona çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan tanker sürücüsü ise Bucak ilçesinde yakalanıp, gözaltına alındı.

Süt tankerinin yaşlı kadına çarptığı kaza akşam saatlerinde Ağlasun ilçesine bağlı Kibrit köyü yakınlarında yaşandı. Isparta'dan Bucak istikametine giden İ.Ç. yönetimindeki 32 SN 756 plakalı süt tankeri, yolda eşi Süleyman Açıl ile yürürken, yolun karşısına geçmek isteyen Gülsüm Açıl'a çarptı. Gülsüm Açıl isimli yaşlı kadın tankerin ona çarpasının şiddetiyle, yola savrulurken oan çarpan süt tankeri olay yerinden kaçtı. Süleyman Açıl (eşi) tarafından kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri intikal etti. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Gülsüm Açıl’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Süt Tankerinin çarpmasıyla hayatını kaybeden Gülsüm Açıl’ın cenazesi olay yerine gelen Burdur Cumhuriyet Başsavcısının incelemelerinin ardından otopsisi yapılmak üzere Burdur Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Gülsüm Açıl ve kocası Süleyman Açıl’ın çocuklarını ziyarete gitmek için dışarıya çıktıkları belirtildi. Süleyman Açıl'ın karşıya geçtiği, ayaklarından rahatsız olduğu için koltuk değnekleriyle yürüyen Gülsüm Açıl'ın ise eşinin yardım isteğini geri çevirdiği öğrenildi. Diğer yandan olay yerine gelen ekipler süt tankeriyle kaçan sürücünün yakalanması için İl ve İlçedeki ekipleri bilgilendirdi. Yapılan çalışmaların ardından takip altına alınan süt tankeri Bucak ilçesinde ekipler tarafından durduruldu. Süt tankerinin sürücüsü ekipler tarafından gözaltına alındı.

İşte olay yerine ait bazı görüntüler;