Iğdır'da iki aile arasında çıkan kavga kanlı bitti! Bilanço 2 kişi ağır 9 yaralı

Gelen son dakika haberine Iğdır merkeze bağlı bir köyde yaşayan iki aile bireyleride arasında akşam saatleriden henüz sebebi bilinmeyen sebeple anlaşmazlık çıktı. Kavganın büyümesiyle birlikte sinirlerine hakim olamayan taraflar silahlarını çekti ve birbirlerine kurşun yağdırdı.
KAvgada yaralanan tarafların yakınlarının hastanede karşılaşıp aralarında arbede çıkması üzerine güvenlik güçleri olaylara müdahale etti.
Kavga ile ilgili soruşturma başlatılırken jandarma köyde kuş uçurtmuyor.
Son Güncelleme: 03.10.2020 23:02