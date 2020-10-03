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Iğdır'da iki aile arasında çıkan kavga kanlı bitti! Bilanço 2 kişi ağır 9 yaralı

Iğdır'da bir köyde iki aile arasında çıkan tartışmada silahlar çekildi. Kavga sonrasında 2 kişi ağır olmak üzere 9 kişi yaralandı.

03 Ekim 2020 Cumartesi 23:02
Iğdır'da iki aile arasında çıkan kavga kanlı bitti! Bilanço 2 kişi ağır 9 yaralı
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Gelen son dakika haberine Iğdır merkeze bağlı bir köyde yaşayan iki aile bireyleride arasında akşam saatleriden henüz sebebi bilinmeyen sebeple anlaşmazlık çıktı. Kavganın büyümesiyle birlikte sinirlerine hakim olamayan taraflar silahlarını çekti ve birbirlerine kurşun yağdırdı.


Köydeki diğer vatandaşlar silah ve gürültü sesleri üzerine durumu jandarma ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Kavga yerine kısa süre içinde ulaşan sağlık ekipleri kavgada yaralananlara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra kentteki hastanelere kaldırdı.Diğer yandan jandarma ekipleri ise köyde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Kavga yaralanan 9 kişiden 2'sinin durumunun ağır olduğu için Ağrı ve Erzuruma sevk edildiği öğrenildi.

KAvgada yaralanan tarafların yakınlarının hastanede karşılaşıp aralarında arbede çıkması üzerine güvenlik güçleri olaylara müdahale etti.

Kavga ile ilgili soruşturma başlatılırken jandarma köyde kuş uçurtmuyor.



Son Güncelleme: 03.10.2020 23:02
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