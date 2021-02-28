Iğdır'da hafif ticari araç otobüse arkadan çarptı: 1 ölü 1 yaralı!

Iğdır’da otobüse arkadan çarpan hafif ticari aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de kazadan yaralı olarak kurtuldu. Tuzluca-Iğdır kara yolu Küllük köyü mevkiinde O.Y. kontrolündeki 76 DK 173 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde seyir halinde giden 34 UNV 04 plakalı otobüse arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisinden dolayı savrulan hafif ticari araç takla attı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri intikal etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif ticari araçtaki Harun Yıldız isimli vatandaşın yaşamını yitirdiğini beliriledi. Yaralı olarak kurtulan araç sürücüsü O.Y. olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla tedavisi yapılmak üzere Iğdır Devlet Hastanesine sevk edildi.

İşte kazaya ait bazı görüntüler;