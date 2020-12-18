Iğdır'da baba katili 3 kardeşten ürkütücü itiraf

Iğdır'ın Taşlıca köyünde 12 Aralık tarihinde korkunç bir olay yaşandı. Hayvancılık yaparak geçimlerini sağlayan Cantemur ailesinde aile içi cinayet işlendi. Hayvanları sulama nededi olarak başladıkları tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 50 yaşındaki babaları İbrahim Cantemur'u ahırın içinde elektrik kablosuyla boğan kardeşler, babalarını daha sonra mağaraya gömerek cinayeti ört bas etmeye çalıştılar. Cesedin ortaya çıkması sonucu ise olaya karışan 4 kardeşten 3'ü gözaltına alınırken olayla ilgisi olmadığı anlaşılan kardeşlerden biri serbest bırakıldı.

Taşlıca köyünde meydana gelen olayda jandarma ekiplerinin devriye görevleri sırasında köye yakın bir diğer köy olan Yaycı köyü yakınlarında terk edilmiş otomobil buldu. Jandarmanın yaptığı incelemelerde aracın İbrahim Cantemur isimli bir kişiye ait olduğu belirlendi. Cantemur ailesinin yaşadığı eve giden jandarma ailenin İbrahim Cantemur'un kayıp olduğunu ve nerede olduğunu bilmediklerini söylemesi üzerinde AFAD ekipleri devreye girdi ve köyün çevresinde arama çalışması başlatıldı. Köye yakın bir yerde bulunan mağarada arama yapan jandarma ve AFAD ekipleri İbrahim Cantemur'un cesedi ile karşılaştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının tamamlanmasında sonra Cantemur'un cansı bedeni Iğdır Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayın polise intikal etmesi ile birlikte ölen adamın çocukları Emrah, Ferdi, Metin ve Özcan Cantemur evlerinde gözaltına alındı.

Gözaltına alınarak ifadeleri alınan Cantemur kardeşler, yapılan sorguda işledikleri cinayeti itiraf ederken, işlemleri tamamlanan kardeşler adliyeye sevk edildiler. Buradan Iğdır Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkan 4 kardeş hakimin karşısında da suçlarını kabul ettiler. Özcan Cantemur, hakimin sorgusu üzerine verdiği ifadesinde, babasının önce annesine bağırdığını ve annelerine bağırdığı için babalarıyla kavga ettiklerini kavganın büyümesi üzerine babalarının av tüfeğini almak için eve gittiğini tüfeği bulamayınca kendilerine saldırdığını söyledi. Yaşanan arbede sırasında hakaret ve küfürler karşısında kendilerini korumak içi

Sulh Ceza Hakimliği, ifadeleri alınan Emrah, Metin ve Özcan Cantemur kardeşleri öz babalarını öldürmeleri nedeniyle tutuklanmasına karar verirken Ferdi Cantemur'un adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.