Iğdır'da baba katili 3 kardeşten ürkütücü itiraf

Iğdır'ın Taşlıca köyünde 12 Aralık tarihinde korkunç bir olay yaşandı. Hayvancılık yaparak geçimlerini sağlayan Cantemur ailesinde aile içi cinayet işlendi. Hayvanları sulama nededi olarak başladıkları tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 50 yaşındaki babaları İbrahim Cantemur'u ahırın içinde elektrik kablosuyla boğan kardeşler, babalarını daha sonra mağaraya gömerek cinayeti ört bas etmeye çalıştılar. Cesedin ortaya çıkması sonucu ise olaya karışan 4 kardeşten 3'ü gözaltına alınırken olayla ilgisi olmadığı anlaşılan kardeşlerden biri serbest bırakıldı.
Gözaltına alınarak ifadeleri alınan Cantemur kardeşler, yapılan sorguda işledikleri cinayeti itiraf ederken, işlemleri tamamlanan kardeşler adliyeye sevk edildiler. Buradan Iğdır Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkan 4 kardeş hakimin karşısında da suçlarını kabul ettiler. Özcan Cantemur, hakimin sorgusu üzerine verdiği ifadesinde, babasının önce annesine bağırdığını ve annelerine bağırdığı için babalarıyla kavga ettiklerini kavganın büyümesi üzerine babalarının av tüfeğini almak için eve gittiğini tüfeği bulamayınca kendilerine saldırdığını söyledi. Yaşanan arbede sırasında hakaret ve küfürler karşısında kendilerini korumak içi
Sulh Ceza Hakimliği, ifadeleri alınan Emrah, Metin ve Özcan Cantemur kardeşleri öz babalarını öldürmeleri nedeniyle tutuklanmasına karar verirken Ferdi Cantemur'un adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.