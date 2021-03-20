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Iğdır'da 2 gündür haber alınamayan çift ölü bulundu

Iğdır'da kendilerinden 18 Mart tarihinden bu yana haber alınamayan Karı Koca'nın cansız bedenleri bulundu.

20 Mart 2021 Cumartesi 19:09
Iğdır'da 2 gündür haber alınamayan çift ölü bulundu
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2 kişinin hayatını kaybettiği olay Iğdır merkeze bağlı Kerimbeyli köyünde yaşandı.

Köyde hayatını sürdüren Kadir Elkatmış ve eşi Hanıım Elkatmış son olarak 18 mart tarihinde görülmüştü. O günden sonra kendilerinden haber alamayan yakınları olayı Jandarmaya bildirmiş ve kayıp başvurusunda bulunmuştu.

ARAÇ İÇERİSİNDE CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

İhbar sonrasında harekete geçen Jandarma çifti arama çalışmalarına başlamıştı ve acı haber bugün geldi. Elkatmış çiftinin cansız bedenleri jandarma tarafınadn köye yakın bir arazide araç içinde bulundu.

Olay yerinde yapılan savcılık incelemesi sonrasında çiftin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, jandarma olayla ilgili olarak soruşturmayı derinleştirdi.

Genç çiftin ölüm sebeplerinin yapılacak otopside netleşmesi bekleniyor.

 



Son Güncelleme: 20.03.2021 19:09
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Anahtar Kelimeler:
IğdırELKATMIŞ ÇİFTİ
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