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Iğdır husumetli kişiler arasındaki kavga kanlı bitti! 3 ölü 2 yaralı var

Iğdır Tuzluca'ya bağlı bir köyde yaşayan husumetli kişiler arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 3 kişi can verirken, 2 kişi yaralandı.

14 Mayıs 2021 Cuma 19:44
Iğdır husumetli kişiler arasındaki kavga kanlı bitti! 3 ölü 2 yaralı var
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2 kişinin can verdiği, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga olayı Iğdır Tuzluca ilçesine bağlı bir köyde yaşandı.

Gelen bilgilere göre Tuzluca'ya bağlı köyde yaşamını sürdüren 36 yaşındaki E.A ile aralarında geçmişe dayalı husumet bulunan aile bireyleri arasında tartışma çıktı.

3 kişi can verdi

Tartışmanın büyümesiyle birlikte 36 yaşındaki E.A eline geçirdiği tüfek ile sağ sola ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği , 27 yaşındaki T.Ö, 65 yaşındaki Y.A ve 66 yaşındaki A.A hayatını kaybetti.

Çevredekilerin ihbar etmesiyle birlikte olay yerine 112 sağlık personeli ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler hayatını kaybeden kişilerin cansız bedenlerini yapılan inceleme sonrasında morga kaldırırken, yaralanan 3 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı.

Zanlı ekipler tarafından gözaltına alınırkeni jandarma olayların büyümemesi için köyde ve hastanede güvenlik önlemleri aldı.

Olayla ilgili olarak soruşturma sürüyor.


Son Güncelleme: 14.05.2021 19:44
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Anahtar Kelimeler:
IğdırTuzlucaSilahlı Kavga
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