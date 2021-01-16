Iğdır askere kaç gönderiyor? 2021 Iğdır merkez ve ilçeleri celp dönemleri

Nüfusu kaydı Iğdır’da bulunan 2001 yılı doğumlu yükümlülerin hangi tarihte silah altına alınacağı MSB tarafından açıklandı. Açıklanan listede Iğdır’a bağlı olan 4 ilçeye hangi tarihlerde hangi illere asker alımı yapılacağı yer alıyor. Bu liste doğrultusunda; Iğdır il merkezi, Tuzluca, Karakoyunlu ve Aralık ilçelerinde nüfus kaydı bulunan bütün yükümlüler kasım ayı içinde 2 tertip şeklinde askere alınacaklar.

Iğdır ili asker celp dönemleri:

Tuzluca ilçesi – Mayısıs celbi

Karakoyunlu ilçesi – Mayısıs celbi

Aralık ilçesi – Mayısıs celbi

Iğdır merkez – Mayısıs celbi