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Iğdır askere kaç gönderiyor? 2021 Iğdır merkez ve ilçeleri celp dönemleri

Iğdır asker celp dönemlerini merak edenler haberimiz sizler için!

16 Ocak 2021 Cumartesi 17:27
Iğdır askere kaç gönderiyor? 2021 Iğdır merkez ve ilçeleri celp dönemleri
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Nüfusu kaydı Iğdır’da bulunan 2001 yılı doğumlu yükümlülerin hangi tarihte silah altına alınacağı MSB tarafından açıklandı. Açıklanan listede Iğdır’a bağlı olan 4 ilçeye hangi tarihlerde hangi illere asker alımı yapılacağı yer alıyor. Bu liste doğrultusunda; Iğdır il merkezi, Tuzluca, Karakoyunlu ve Aralık ilçelerinde nüfus kaydı bulunan bütün yükümlüler kasım ayı içinde 2 tertip şeklinde askere alınacaklar.

Iğdır ili asker celp dönemleri:

Tuzluca ilçesi – Mayısıs celbi

Karakoyunlu ilçesi – Mayısıs celbi

Aralık ilçesi – Mayısıs celbi

Iğdır merkez – Mayısıs celbi



Son Güncelleme: 16.01.2021 17:27
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Anahtar Kelimeler:
IğdırAskerCelp
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