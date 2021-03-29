İgdaş müşteri hizmetlerine direk bağlanma yolları

İstanbul Gaz Dağıtım Sanayii ve Ticaret A.Ş (İGDAŞ) çağrı merkezi numarası merak konusu oldu. İstanbullular yaşanabilecek kesinti ve olumsuzluklara karşı çağrı merkezini arayarak bilgi alıyor. Çağrı merkezi üzerinden vatandaşlara kesintisiz olarak destek veriliyor.

İstanbul içinde ikamet edenler 153 numarasıyla İGDAŞ çağrı merkezine direk olarak bağlanabiliyor. Bunun dışında müşteri talep formuyla istek ve şikayetlerde bildirilebiliyor. Şirket bireysel ve kurumsal olmak üzere iki farklı müşteri talep formu ile vatandaşlara hizmet vermektedir.

Bireysel dilekçe müşteri talep formu için tıklayınız.

Kurumsal dilekçe müşteri talep formu için tıklayınız.

İGDAŞ online işlemler

İGDAŞ online olarak vatandaşlara fatura sorgulama, şube randevusu ve birçok hizmete ulaşma şansı sunmaktadır. Kesintisiz ve canlı olarak sistem üzerinden destek alınabiliyor. Web ve mobil araçlar üzerinden de siteye ulaşmak mümkündür.

İGDAŞ müşteri hizmetleri telefonu

İGDAŞ Çağrı Merkezi: 153 (İstanbul İçi)

İGDAŞ Çağrı Merkezi: 0 212 153 00 00 (İstanbul Dışı)

İGDAŞ Doğalgaz Acil: 187

İGDAŞ şikayet hattı

Vatandaşlar yaşadıkları sorunların çözümü için İGDAŞ şikayet hattına başvurabiliyor. İGDAŞ şikayet hattına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İGDAŞ şikayet hattı için tıklayınız.