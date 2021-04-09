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İftardan sonra sünnet olan okunacak dualar!

İftardan sonra okunacak dualar hangileri? Orucu açtıktan sonra hangi dualar okunmalı? İftardan sonra sünnet olan okunacak olan dualar neler? Herkes tarafından merakla iftardan sonra okunması gereken sünnet olan duaların hangi dualar olduğu araştırılıyor. İşte İftardan sonra sünnet olan okunacak dualar...

09 Nisan 2021 Cuma 19:38
İftardan sonra sünnet olan okunacak dualar!
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Ramazan ayına kısa bir süre kalmasıyla beraber vatandaşlar bu mübarek ayda iftar sonrasında okunacak olan duaların hangileri olduğunu merakla araştırmaya başladı.

2021 İftardan sonra hangi dualar okunur?

Ramazan ayına adım adım yaklaşılmasıyla beraber Müslümanlar bu ayda tutacakları orucun açılmasının ardından okunacak duaların hangileri olduğunu ve bu ayda yapılması gereken faziletli amellerin neler olduğunu araştırmaya başladılar. Vatandaşlar Ramazan ayında oruçlarını tutarak ibadetlerini yerine getirerek oruçlarını açtıkları iftarın ardından hangi duaların okunacağını merakla araştırıyorlar.

İftardan sonra sünnet olan okunacak dualar!

"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

Okunuşu: Elhamdülillahillezî et amenâ ve sekenâ ve cealenâ minel müslimin

Anlamı: Açlığımızı ve susuzluğumuzu gideren ve bizi Müslüman kılan Allah'a hamdolsun.

Allah'ım senin rızan için oruç tuttum, sana inandım, sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım. Ey, bağışlaması bol Rabb'im, beni, ailemi, milletimi, devletimi ve inananları koru. Rahmetini, yardımını esirgeme ülkemizden. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

Allahümme leke sumtü ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü, sübhaneke ve ala rızkıke eftartü veli savmel' ğadin min şehri ramazane nev eytü fağfir li ma kaddemtü vema” ahhertü. “

“Allah’ım! Senin için oruç tuttum, sana inandım, sana dayandım, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Yarının orucuna da niyet ettim, benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla.''

Bismillahi vel hamdü lillahi, Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü ve aleyke tevekkeltü, sübhaneke ve ni hamdike tekabbel mini, inneke entes semiul alim.

Allahım! Senin senin için oruç tuttum, Senin için rızkınla oruçumu açtım. Ancak sana tevekkül ettim. Seni hamdinle tespih ederim. Allahım benden kabul buyur. Çünkü sen işiten ve bilensin.

İftar duası

Hazreti Peygamber (sav) iftarını açarken şu duayı okurdu;

“Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü.”

TÜRKÇE MANASI: (Ey Allah’ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.)

Peygamberimizin orucunu açtıktan sonra da şöyle derdi; “Susuzluk gitti, damarlar ısındı, inşallah Tealaya sevap kesinleşti.”

İslam alimlerinden Abdullah ibni Ömer Radiyallâhu ise iftar vakti şöyle dua ederdi: “Allah’ım, bütün kâinatı kaplayan rahmetinin hakkı için beni affet, günahlarımı bağışla.”




Son Güncelleme: 09.04.2021 19:38
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Anahtar Kelimeler:
İftardan Sonra Okunacak DualarDuaİftarRamazan OrucuOruç
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