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İftara saat kaçta, ne kadar kaldı? İstanbul, İzmir, Ankara 13 Nisan 2021 oruç açma iftar vaktitleri

Yılın ilk oruç gününde sorulan en çok sorulardan biri iftara ne kadar kaldığı oldu. Haberimizde İstanbul, İzmir, Ankara, Konya illeri için 13 Nisan 2021 iftar saatlerine yer verdik.

13 Nisan 2021 Salı 15:45
İftara saat kaçta, ne kadar kaldı? İstanbul, İzmir, Ankara 13 Nisan 2021 oruç açma iftar vaktitleri
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İftar orucun tamamladığımız vakti kitten sonra bitiği on anda yeme içmeye denilmektedir. Tüm ülke genelinde ilk orucun heyecanı oluşmuş durumda peki bu oruç saatlerini nereden öğrenmemiz gerektiği merak ediliyor.

Ramazan ayının en uzun orucunu bu yıl 15 saat 3 dakikayla Sinop şehrindekiler tutacak. En kısa orucu süresineyse 14 saat 39 dakika Hatay halkı tutacak.

13 Nisan 2021 tarihi itibariyle Ankara 19.31, İstanbul 19.48, İzmir 19.52, Adana 19.18, Bursa 19.47, Konya 19.30 olarak diyanet tarafından açıklandı. Diğer iller içinse linkten ulaşabilirsiniz.

Link; https://namazvakitleri.diyanet.gov.tr/tr-TR/9541/istanbul-icin-namaz-vakti




Son Güncelleme: 13.04.2021 15:45
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İftarKonyaAnkaraIzmirIstanbulIftarsaatiDiyenetişleribakanlığı
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