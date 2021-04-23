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İftar vakti gerçekleşen kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Ağrı merkeze bağlı Yukarı Ağadeve köyünde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. İftar vakti gerçekleşen kavgada ortalık kana büründü.

23 Nisan 2021 Cuma 23:48
İftar vakti gerçekleşen kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
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Ağrı’da meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre merkeze bağlı Yukarı Ağadeve köyünde aralarında husumet olduğu bilinen iki aile iftar saatine az bir süre kala tartışmaya başladı. Yaşanan tartışmanın büyümesiyle silahlı kavgaya dönen olayda iki çocuk sahibi 32 yaşındaki Erdal Kaplan adlı kişi silah ile vurularak hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Ölen Erdal Kaplan’ın cenazesi adli tıp morguna kaldırılırken yaşanan olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.




Son Güncelleme: 23.04.2021 23:48
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Anahtar Kelimeler:
AğrıKavga
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