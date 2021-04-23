İftar vakti gerçekleşen kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Ağrı’da meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre merkeze bağlı Yukarı Ağadeve köyünde aralarında husumet olduğu bilinen iki aile iftar saatine az bir süre kala tartışmaya başladı. Yaşanan tartışmanın büyümesiyle silahlı kavgaya dönen olayda iki çocuk sahibi 32 yaşındaki Erdal Kaplan adlı kişi silah ile vurularak hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Ölen Erdal Kaplan’ın cenazesi adli tıp morguna kaldırılırken yaşanan olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

