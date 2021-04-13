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İftar Duası nedir, nasıl yapılır? İftar Duası Arapça Türkçe okunuşu ve meali

Ramazan Ayı yaklaşmaktadır. Oruç tutacak insanların aklında oruç ile ilgili sorular bulunmaktadır. Oruç açarken nasıl dua etmeliyiz? Oruç açacak insanlar iftar duasını araştırmaktadır. İşte İftar duası ile ilgili detaylar...

13 Nisan 2021 Salı 18:30
İftar Duası nedir, nasıl yapılır? İftar Duası Arapça Türkçe okunuşu ve meali
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İftar duası

Oruç açılırken dua etmek sünnet olarak geçmektedir. Herkes içinden nasıl geliyorsa duasını öyle ifade edebilir. İftar duasının Türkçesi ve Arapça yazılışı şu şekildedir;

Allahım! Senin rızanı kazanmak için oruç tuttum, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Sana inanıp güvendim. Ey lutuf ve ikramı geniş olan Rabbim! Beni bağışla."

  • اَللّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَ بِكَ آمَنْتُ وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَ عَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ

"Allahumme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu veala rizkuke eftertu"

(Allah'ım senin rızân için oruç tuttum. Sana inandım. Sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açıyorum)

 

Hz .Muhammed orucunu açarken hep hurmayı tercih ederdi. Hurma yoksa su ile açılmasını buyur etmiştir.

Oruç ,Allah rızası için tutulur.Bu amaç ile  tutulmazsa oruç olarak sayılmamaktadır. Ramazan ayında Allah rızası için oruç tutmak çok büyük sevaplar getirir. İnsanlar bu ayda günahlarından arınır. Oruç tutmak Müslümanlar için farz kılınmıştır.



Son Güncelleme: 13.04.2021 18:30
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