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İftar duası nasıl yapılır? Peygamberimiz orucunu nasıl açardı?

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte iftar duasının nasıl edileceği de merak edilmeye başlandı. Pek çok kişi, iftar duası nasıl yapılır? sorusunu araştırmaya başladı.

15 Nisan 2021 Perşembe 19:16
İftar duası nasıl yapılır? Peygamberimiz orucunu nasıl açardı?
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 Ramazan ayının gelmesi ile birlikte iftar duası en merak edilen konulardan birisi haline geldi. 13 Nisan 2021 tarihi ile başlayan Ramazan ayında iftardan önce okunabilecek dualar araştırılmaya devam ediyor.

İftar duası nasıl yapılır?

Oruç açılmadan önce dua edilmesi sünnet olarak bilinmektedir. Oruç açmadan önce okunabilecek duanın Arapçası ve Türkçesi ise;

  • "Allahım! Senin rızanı kazanmak için oruç tuttum, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Sana inanıp güvendim. Ey lutuf ve ikramı geniş olan Rabbim! Beni bağışla."
  • اَللّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَ بِكَ آمَنْتُ وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَ عَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
  • "Allahumme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu veala rizkuke eftertu"
  • (Allah'ım senin rızân için oruç tuttum. Sana inandım. Sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açıyorum)

Peygamberimiz orucunu nasıl açardı?

Peygamber efendimiz orucunu açarken her zaman hurma yerdi. Hz. Muhammed’in orucunu açarken ateşe değmemiş yiyecekleri tercih ettiği aktarılmaktadır. Rivayete göre peygamberimiz, 'Sizden biriniz orucunu açacağı zaman hurma ile açsın. Çünkü hurmada bereket vardır. Eğer hurma bulamazsa, su ile açsın. Zira su temizleyicidir.' Buyurmuştur.

Ramazan ayı

Oruçlu olduğu zamanlarda çok cömert ve iyi niyetli olduğu rivayet edilen Peygamberimiz özellikle Cebrail ile karşılaştığında cömertliğinin sınırı olmuyordu. Peygamberimiz ramazanın son 10 gününde itikafa giderdi. Özellikle ramazanın son 10 gününde ailesini ibadet etmek için uyandıran Peygamberimiz diğer zamanlara göre bu 10 günde daha fazla ibadet etmekteydi.

Orucun önemi

Oruç Farsça kökenli bir kelimedir. Arapçası Savm ve Siyam olan orucun bu kelimelere göre Savm bir şeyden uzak durmak, engellemek olarak Türkçeye çevrilmektedir.

İmsak vakti ne zaman?

İmsakta Arapçada kendini tutmak ve engellemek anlamlarına gelmektedir. İmsak orucun başlangıcı olarak adlandırılmaktadır. Sabah namazı vakti girdiğinde yeme içme kesilerek niyet edilir ve oruç tutulmaya başlanmaktadır.

İftar vakti ne zaman?

İftar vakti, yasakların kalkarak yeme içme eylemlerinin yapıldığı dönemdir. Kur’an ayetinde orucun başlangıç ve bitişi ile ilgili "...Fecrin beyaz ipliği (aydınlığı) siyah ipliğinden (siyahlığından) ayırt edilecek hale gelinceye kadar yiyip içiniz; sonra, akşama kadar orucu tamamlayın..." (el-Bakara 2/187). Buyrulmuştur.

İmsak vaktine kadar yeme ve içme yapıldığı ve imsak vaktinde niyet edilerek oruç tutulduğu ramazan ayı Müslümanlara farz kılınmıştır.

Oruç ne zaman farz kılındı?

Peygamberimizin hicretinden 1,5 yıl sonra Şaban ayının 10. Gününde oruç Müslümanlara farz kılınmıştır. Peygamberimiz oruç ve İslam ile ilgili "İslâm beş şey üzerine kurulmuştur: Allah'tan başka Tanrı olmadığına ve Muhammed'in O'nun kulu ve elçisi olduğuna tanıklık etmek; namaz kılmak, zekât vermek, ramazan orucunu tutmak ve gücü yetenler için Beytullah'ı ziyaret etmektir (hac)" diyerek bildirmiştir (Buhârî, “Îmân”, 34, 40; “İlim”, 25; Müslim, “Îmân”, 8).  Buyurmuştur.

Orucun farz kılındığı ayetler

Orucun farz kılındığına dair Müslümanları uyaran ve bilgilendiren ayetler; "Ey iman edenler! Sizden öncekilere olduğu gibi, size de oruç tutma yükümlülüğü getirilmiştir; bu sayede kendinizi koruyacaksınız. Oruç sayılı günlerdedir. İçinizden hasta veya yolculukta olanlar başka günlerde tutabilirler; hasta veya yolcu olmadığı halde oruç tutmakta zorlananlar ise bir fakir doyumluğu fidye vermelidir. Daha fazlasını veren, kendine daha fazla iyilik etmiş olur; fakat yine de, eğer bilirseniz, oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır" (el-Bakara 2/183-184). Buyrulmuştur.

Orucun faydaları nelerdir?

Oruç tutmak 11 ay boyunca her şeyin yapıldığı ve vücudun yorulduğu süreci tekrar toparlayarak vücudun sağlıklı kalması bakımından faydalı olduğu gibi aynı zamanda Müslümanları engelleyerek dini ve dinin gereklilikleri hatırlatan bir ibadettir. Oruç hastalık ve yolculuk sırasında ertelenebilir veya kaza edilebilir.

 



Son Güncelleme: 15.04.2021 19:16
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