İETT İstanbul kart HES kodu eşleştirme nasıl yapılır? HES kodu tanımlama işlemleri

İçişleri Bakanlığı’ndan gelen genelge kapsamında ulaşım kartlarına HES kodu uygulamasını entegre etmeyen kişiler seyahat edemeyecek. İBB, kodlarını eşleştirmek isteyen vatandaşlar, bu eşleştirmenin nasıl yapılacağını merak etmeye başladı.

İETT HES kodu nasıl alınır?

İBB'nin HES koduyla ilgili açıklaması şu şekildedir: "Toplu ulaşımda HES kodu zorunluluğu başlıyor! HES kodu ile eşleştirilmemiş istanbulkartlar 15 Ocak'tan itibaren toplu taşımada kullanılamayacak. İstanbulkart'ınızla HES kodunuzu eşleştirin; yolda, durakta kalmayın. HES kodu işlemlerinizi https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul/ linkinden yapabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz."

Bu nedenle HES kodunuzu akbilinizle eşleştirmek için https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul/ web sitesine girmeniz gerekmektedir. HES kodunuzu site üzerinden hızlıca tanımlayabilirsiniz.

HES kodu nedir?

T.C. Sağlık Bakanlığı tedbirleri kapsamında uygulamaya konulan yeni bir yaklaşımdır. Özellikle güvenli bir sosyal yaşam sağlamak için geliştirilen HES kodu, Covid-19'dan mustarip veya temaslı olanların toplu taşıma kullanmamasına yardımcı olmaktadır. Seyahat eden diğer kişilerin sonradan Covid-19 testinin pozitif olup olmadığını size bildirmek için kullanılmaktadır.

HES kodu nasıl alınır?

HES kodu üç yöntem ile alınır.

1. HES kodunuzu;

2. Hayat Eve Sığar Mobil Uygulamasıyla (iOS ve Android)

3. 2023 yazarak kısa mesajla kısa numarasına göndereceğiniz SMS ile;

HES yazıp aralarında boşluk bırakarak, T.C. Kimlik numarası veya T.C. kimlik Seri Numarasının son 4 hanesini ve paylaşım süresini (gün olarak) yazıp 2023'e kısa mesaj göndermektir. Mavi kartlı ya da T.C. kimlik numarası 97,98.99 ile başlayanlar; HES yazıp aralarında boşluk bırakarak; T.C. kimlik numarası, doğum yılı ve paylaşım süresi (gün olarak) yazarak 2023'e SMS göndererek. T.C. Kimlik veya yabancı kimlik numarası (99, 98, 97 ile başlayan) numarası olmayanlar için pasaport bilgisiyle HES yazıp aralarında uyruk, pasaport seri numarası, doğum tarihi, soyadı yazarak boşluk bırakarak 2023'e kısa mesaj gönderiniz.

E-devlet ile

E-devlet üzerinden HES kodlarıyla ilgili işlemler; e-devlet üzerinden detaylı bilgileri oluşturabilir, üretebilir, sorgulayabilir, silebilir ve görüntüleyeme işlemlerini yapabilirsiniz, ayrıca 18 yaş altı çocuklar için HES kodları alabilirsiniz. Hayat Eve Sığar uygulaması ve e-devlet üzerinden çocuğunuz için HES kodu oluşturmak için çalışmalar yapılmakla birlikte en kısa sürede hizmete girecektir.