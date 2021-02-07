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İETT Engelli kart başvurusu nasıl yapılır?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereğince, engelli raporu bulunan vatandaşlar İstanbul Kartı ücretsiz kullanabilecekler. İETT engelli kartına ilişkin tüm detayları haberimizde bulabileceksiniz.

07 Şubat 2021 Pazar 23:05
İETT Engelli kart başvurusu nasıl yapılır?
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Sağlık Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında engelli vatandaşların ücretsiz İstanbul Kart kullanmalarını sağlayacak bir anlaşma yapıldı. Ücretsiz kart kullanımı için yapılan başvurularda engelli vatandaşların raporlarını sunması ve bu raporların Sağlık Bakanlığı’nın e-Rapor ve Ulusal Engelliler Veri Bankası sistemleri üzerinden teyit edilmesi durumunda engelli vatandaşlar, İstanbul kartı ücretsiz kullanabilecekler.

Engelli kart, engelli vatandaşlara sosyal hak ve hizmetlerde sağlanan avantajlardan biri olarak 2008 senesinde yürürlüğe giren bir yasa ile kullanıma geçmiştir. İETT engelli kartı ise, engelli vatandaşlara otobüsleri ve deniz taşımacılığını ücretsiz kullanma imkanı veren bir karttır.

İETT ENGELLİ KARTINA NASIL BAŞVURU YAPILIR

İETT engelli kartına,  % 40 ve üzerinde Engelli Sağlık Kurulu Raporu aslı veya T.C Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın engelliler için verdiği Kimlik Kartının aslı,

Üstünde TC kimlik numarası bulunan kimlik kartının aslı veya kimlik yerine geçen belgelerden bir diğerinin aslı (sürücü belgesi, evlilik cüzdanı, avukat/hâkim/savcı/noter kimlik kartı, pasaport ve özel kanunlarda resmi kimlik kartı yerine geçebildiği açıkça belirtilen kimlik belgeleri)

Son 6 ay içinde çekilmiş bir adet  vesikalık fotoğrafınız ile başvuruda bulunabilirsiniz. Aynı zamanda ağır engelli raporu bulunan (%50 ve üzeri oranda) vatandaşların yanlarında refakatçi olarak birini daha ücretsiz taşıma hakkı bulunuyor.

Önemli Not: Sağlık Kurulu Raporu 30 Mart 2013 tarihi ve 28603 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Engelli Ölçütü, Sınıflandırılması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş olmalıdır. Ayrıca vatandaşların İstanbur kartı her yıl bir kez güncellemesi gerekiyor.  

İBB VE SAĞLIK BAKANLIĞI ARASINDA İMZALANAN PROTOKOL

İmzalanan protokol gereğince, İETT engelli ve refakatçi kartlarının vizeleme işlemlerinden önce bu kartların Sağlık Bakanlığı sisteminde kaydedilmesi gerekiyor. Bu protokol gereğince, daha önceleri İBB İştraklerinden BELBİM’e sunulan engelli raporları, artık Sağlık Bakanlığı sistemleri üzerinden kontrol ediliyor. Engelli raporları geçerli bunulan vatandaşlara kısa mesaj gönderilerek İstanbul Kart kullanımına dair bilgiler veriliyor. Mesaj sonrası İstanbul Kartlar bir BİLETMATİK’e dokundurularak vizeleme işleminin gerçekleştirilmesi gerekiyor.  Vizeleme ile ilgili talimatları kısa mesajla gönderilmeyen vatandaşların ise, engelli raporu aldıkları hastaneye giderek, raporlarının Sağlık Bakanlığı sisteminde görünüp görünmediğini kontrol etmeleri gerekiyor. Raporlarının sisteme girilmesi ardından en yakın İstanbul Kart başvuru merkezine giderek engelli raporunun aslı ile vizeleme talebinde bulunmaları gerekiyor.

 

 



Son Güncelleme: 07.02.2021 23:05
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Anahtar Kelimeler:
IbbSağlık BakanlığıIett Engelli Kartı
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