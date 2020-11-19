İETT 24 numaralı otobüsü var mı? 24 Numaralı İETT otobüsü güzargahı ne, nereden geçiyor?

Netflix Türkiye’nin yapımlarından biri olan Bir Başkadır dizisi, konusu ve oyuncularıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Kimileri diziyi olumsuz bulurken kimileri de çok beğendi. Dizinin merak edilen konuları arasında ise bazı sahnelerde görülen İETT 24 numaralı Beykoz-Mecidiyeköy otobüsü var. Vatandaşlarımız dizide görünen İETT 24 numaralı otobüsün gerçekte olup olmadığını merak ediyor.

Bir Başkadır İETT 24 Otobüs Var mı?

Bir Başkadır dizisindeki İETT 24 numaralı otobüsün var olup olmadığı İstanbullu vatandaşlarımız tarafından merak ediliyor. Dizinin merak edilen konuları arasında ise bazı sahnelerde görülen İETT 24 numaralı Beykoz-Mecidiyeköy otobüsü var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Twitter hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yakın bir tarihte Netflix üzerinden yayınlanmaya başlanan Bir Başkadır dizisi tartışmaları beraberinde getirdi. Dizinin merak edilen konuları arasında ise bazı sahnelerde görülen İETT 24 numaralı Beykoz-Mecidiyeköy otobüsü var. Vatandaşlarımız dizide görünen İETT 24 numaralı otobüsün gerçekte olup olmadığını merak ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Twitter hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı açıklamada ‘’Beykoz / Mecidiyeköy ve diğer tüm hatlarımızla ilgili bilgi almak, konumunuza yakın durak ve hatları öğrenmek isterseniz; MOBİETT size yardımcı olacaktır’’ ifadeleri kullanıldı. İBB ayrıca 24 numaralı bir otobüslerinin bulunmadığını da ifade etti.