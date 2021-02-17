İDO ve BUDO iptal olan seferleri 18 Şubat 2021 Perşembe

Ülkeyi etkisi alan yoğun kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Ülkenin birçok noktasında vatandaşların sorun yaşamaması adına ekipler hazır bekletiliyor.

Megakent İstanbul’da da karlı hava 3 gündür devam ederken, karlı havanın yanı sıra denizlerdeki rüzgar hızının artması ulaşımı da etkilemeye başladı. İDO ve BUDO deniz seferlerinin iptal edildiği bildirildi. Vatandaşlar hangi seferlerin iptal edildiğini araştırmaya başladı.

İDO ve BUDO iptal edilen seferler

İDO resmi sitesinde yayınlanan açıklamada saat 07.45 Kabataş-Kadıköy-Bursa, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferlerinin iptal edildiğine yer verildi.

BUDO resmi sitesinden de son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada 07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferlerinin iptal edildiğine yer verildi.

İstanbul’da etkili olan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle vatandaşların gerekmedikçe evlerinden çıkmaması istendi. Kara yollarının giriş ve çıkışlarında polis ekipler araçlarda kış lastiği ve zincir uygulaması yaptı. Öte yandan birçok noktada belediye ve itfaiye ekipleri hazır bekletildi.