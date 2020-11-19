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İDO ve BUDO bazı deniz seferlerini iptal etti

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerinin iptal edildiğini resmi sayfasında duyurdu.

19 Kasım 2020 Perşembe 13:17
İDO ve BUDO bazı deniz seferlerini iptal etti
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Meteorolji Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu açıklamada bugün yaşanan olumsuz hava şartları uyarısının ardından, etkili olması beklenen fırtına sebebiyle, İDO ve BUDO bugün yapılacak olan bazı seferlerin iptal olduğunu duyurdu.

İDO yapılan açıklamada hangi seferlerin iptal olacağını duyurdu.

10.30 seferi Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş, yapılacak olan sefer iptal edildi.

11.35 seferi Kadıköy-Yenikapı-Bursa, yapılacak olan sefer iptal edildi.

18.35 seferi Kadıköy-Yenikapı-Bursa yapılacak olan sefer iptal edildi.

BUDO iptal olan seferleri ise


07.00 seferi Bursa-İstanbul, yapılacak olan sefer iptal edildi.

09.30 seferi Bursa-İstanbul, yapılacak olan sefer iptal edildi.

09.30 seferi  Bursa-Armutlu, yapılacak olan sefer iptal edildi.

09.30 seferi  İstanbul-Bursa, yapılacak olan sefer iptal edildi.

10.00  seferi Armutlu-İstanbul seferleri yapılacak olan sefer iptal edildi.

 



Son Güncelleme: 19.11.2020 13:17
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Anahtar Kelimeler:
İDOBUDOİPTAL
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