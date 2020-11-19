İDO ve BUDO bazı deniz seferlerini iptal etti

Meteorolji Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu açıklamada bugün yaşanan olumsuz hava şartları uyarısının ardından, etkili olması beklenen fırtına sebebiyle, İDO ve BUDO bugün yapılacak olan bazı seferlerin iptal olduğunu duyurdu.

İDO yapılan açıklamada hangi seferlerin iptal olacağını duyurdu.

10.30 seferi Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş, yapılacak olan sefer iptal edildi.

11.35 seferi Kadıköy-Yenikapı-Bursa, yapılacak olan sefer iptal edildi.

18.35 seferi Kadıköy-Yenikapı-Bursa yapılacak olan sefer iptal edildi.

BUDO iptal olan seferleri ise

07.00 seferi Bursa-İstanbul, yapılacak olan sefer iptal edildi.

09.30 seferi Bursa-İstanbul, yapılacak olan sefer iptal edildi.

09.30 seferi Bursa-Armutlu, yapılacak olan sefer iptal edildi.

09.30 seferi İstanbul-Bursa, yapılacak olan sefer iptal edildi.

10.00 seferi Armutlu-İstanbul seferleri yapılacak olan sefer iptal edildi.