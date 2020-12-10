İddaa bayili nasıl alınır? İddaa bayilik başvurusu şartları ve gerekli belgeleri

İddaa bayiliği, birçok kişinin rağbet ettiği bayilik çeşitlerinden biridir. Büyük paralar kazanılan bu işi yapabilmek için belirli şartları sağlamış olmak gerekmektedir. Aynı zamanda bu bayilerde sayısal loto, süper loto, on numara ve şans topu gibi diğer şans oyunları da oynanmaktadır.

İddaa bayilik alma şartları nelerdir?

İddaa bayisi satın alacak kişilerin aşağıda belirtilen şartları yerine getirmesi gerekir. Bu şartlar:

-T.C vatandaşı olması,

-Fiil ehliyetine sahip olması,

-Adli sicil kaydının temiz olması,

-En az ilkokul diplomasına sahip olmak,

-Herhangi bir zihinsel rahatsızlığı olmaması ve 65 yaş üstü için sağlık kurulu raporu,

-Vergi dairesine kayıtlı olması,

-Sabit ve güncel ikametgahı bulunması,

-Sabit telefon, GSM ve mail adresi bilgileri,

-Findeks kredi notunun orta ya da yüksek olması,

-Vergi borcunun bulunmaması.

Başvuru sırasında talep edilen belgeler:

-Vergi levhası,

-İşyeri tapusu,

-Nüfus cüzdanı öneği,

-6 adet güncel vesikalık fotoğraf,

-İmza sirküleri

-Oda kayıt belgesi

-Sabıka kaydı

-Son üç aya ait fatura

-İkametgah ilmühaberi,

-En yakın Spor Toto bayisine en az 250 metre uzaklıkta olmak.

İşyerinde aranan özellikler ise şunlardır:

-İnsan yoğunluğunun bulunduğu yerlerde ya da AVM içlerinde olması,

-İşyeri içerisinde oyun oynanacak alanların bulunması,

-En az 25 metrekarelik bir alanda yer alıyor olması,

-Maçların takip edilebileceği ekranlar olması,

-Bültenlerin asılabileceği panoların bulunması,

-İşyerindeki terminali gören kayıt cihazının olması gerekmektedir.

İddaa bayilik başvurusu nasıl yapılır?

İddaa bayiliği almak için 0 212 376 77 77 numarasını arayarak ayrıntılı bilgiye sahip olabilirsiniz.

İddaa bayilik ücreti ne kadar?

İddaa bayilerinin güncel fiyatı sabit bayiler için 65.000 TL, terminal bayileri içinse 3.050 USD olarak fiyatlandırılmıştır.

İddaa bayileri ne kadar kazanır?

Süper loto bayilerinin günlük kazancı 5 bin ila 8 bin lira arasında değişmektedir. Bazı bayiler günlük 15 bin liralık ciro yapabilirken, bazıları ise bunun çok daha altında kalır. Buna göre yeni açılmış bayilerde;

İlk ay günlük 2000 TL, sonraki 3 ay 4000 TL ve sonraki 6 ay günde 8000 TL ciro hedeflenir.

İddaa bayilik için değerlendirme kriterleri

İddaa bayileri için değerlendirme kriterleri şu çerçevede belirlenmiştir:

Caddeye en fazla 100 m uzaklıkta olmalı ve otopark imkanı sağlamalı - %10

Kredi notunun az, iyi ya da çok iyi olması - %10

Teminat taahhüdü - %20

Dükkan büyüklüğü - %20

Kurumsal kimlik taahhüdü - %20

Minimum 5 ekran ve 4 tablet bulundurulması - %20