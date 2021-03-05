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İdari para cezaları nelerdir? İdari para cezasına itiraz nasıl yapılır?

Türk devleti kanunları ile düzenlenmiş yasaklara uyulmaması halinde vatandaşlara idari para cezası kesilmektedir. İdari para cezasına itiraz etmek isteyen vatandaşlar ne yapacak? Bu haberimizde İdari para cezalarına itiraz yapılır mı? sorusuna cevap vereceğiz

05 Mart 2021 Cuma 14:03
İdari para cezaları nelerdir? İdari para cezasına itiraz nasıl yapılır?
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Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan ve idari kurallara uymayan vatandaşlara devlet para cezası kesmektedir. İdari para cezası alan vatandaşın cezayı mutlaka ödemesi gerekmektedir. İdari para cezasının ödenmemesi durumunda kişiye faiz, haciz hatta hapis cezası bile verilmektedir.

İdari para cezaları nelerdir?

Kabahatler kanunu çerçevesinde belirlenmiş idari para cezaları bu kanunlara göre uygun davranmayan kişilere verilen cezalardır.

  • Emre Aykırı Davranış
  • Dilencilik
  • Kumar Oynama
  • Sarhoşluk
  • Gürültü
  • Rahatsız Etme
  • İşgal
  • Tütün Mamullerinin Tüketilmesi
  • Kimliği Bildirmeme
  • Çevreyi Kirletme
  • Afiş Asma
  • Silah Taşıma

gibi toplumun huzurunu bozacak, kişilere ve çevreye zarar verecek davranışlar idari para cezasına çarptırılmaktadır.

İdari para cezasına itiraz nasıl yapılır?

İdari para cezası almış olan vatandaş cezaya itiraz etme hakkına sahiptir. Ceza verilen kişi itiraz dilekçesinin bulunmasının ardından değerlendirmeye alınır kişi haklı ise ceza iptal edilir.

Kabahatler Kanun’da tüm idari cezalara itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Sulh Ceza Mahkemesine giderek başvuruda bulunan vatandaş hakkında değerlendirme süreci başlar. İdari para cezası ve yaptırım uygulaması da olan kişiler için İdari Mahkemeye gitmeleri gerekir.

İdari para cezasının süresi var mı?

Vatandaşa verilen ceza tebliğ sonrası 15 gün olarak kabul edilmiştir.  İtiraz süresi boyunca itiraz etmeye engeli bulunan vatandaşa 7 gün daha itiraz süreleri vardır. Bu süre içerisinde itiraz yapılmaz ise para cezası kesinleşerek vatandaş idari para cezasını ödemek zorundadır.

İtirazdan önce mutlaka komisyona başvurmak gerekmektedir. İdari para cezası almış kişiler direk mahkemeye başvuruda bulunamaz. Öncelik olarak itiraz yollarını kullanmış olması gerekmektedir. SGK içerisinde İdari para cezası komisyonları bulunur. Komisyona başvuran kişiler için 15 gün süre verilmiştir.  Komisyon itirazın reddine karar verdiğinde o andan itibaren 30 gün içerisinde mahkemede cezasının iptali için başvuruda bulunması gerekmektedir.

 



Son Güncelleme: 05.03.2021 14:03
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Anahtar Kelimeler:
Idari Para CezasıYasak
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