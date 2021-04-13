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İdari izin nedir? İdari izinde maaş kesilir mi, yıllık izinden kesilir mi?

Devlet memurları tarafından kullanılan idari izinler merak edilmeye devam ediyor. Vatandaşlar, idari izin nedir? İdari izinde maaş kesilir mi, yıllık izinden kesilir mi? sorularını araştırıyor.

13 Nisan 2021 Salı 20:20
İdari izin nedir? İdari izinde maaş kesilir mi, yıllık izinden kesilir mi?
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Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan tüm personellerin yıllık olarak alabildikleri idari izinlerin nasıl alınabileceği merak ediliyor. Aynı zamanda idari izne çıkan personellerin aldıkları izinlerin yıllık izinden kesilip kesilmediği ve kimleri kapsadığı da merak edilenler arasında yerini alıyor.

İdari izin nedir?

İdari izin olarak adlandırılan izin türü sadece 657 sayılı kanun kapsamında çalışan devlet memurlarına verilmektedir. Özel sektör memurlarının faydalanamadığı idari izin sadece devlet memurlarına değil aynı zamanda devlette görev alan sanatçılar, belediye görevlileri, devlet sahne sanatçıları da idari izin alabilmektedir. İdari izin çalışan personelin kurumu tarafından verilen izin türüdür.

İdari izin kimleri kapsamaktadır?

İdari izinler bakanlar kurulu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde belirlenip, çalışan personelin kurumundan aldığı bir izindir. İdari izin tatil olmayıp sadece kurum tarafından verilen bir izin türüdür.

İdari izin yıllık izni etkiler mi?

Devlet Personel Başkanlığı devlet memurlarının kullanabilecekleri idari izinlerin genel tatil ve Türkiye resmi tatilleri kapsamına girdiği durumlar ile ilgili 29.04.2016 tarihinde yayınlanan 2635 sayılı görüş ile birlikte düşürüleceğini belirtmiştir.

 



Son Güncelleme: 13.04.2021 20:20
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