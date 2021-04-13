İdari izin ne demektir? İdari izinde maaş kesilir mi?

Geçtiğimiz günlerde hükümet ramazan bayramı tatilini dokuz gün olarak açıkladı. Bu açıklamanın ardından idari izin kavramı gündeme geldi. Kamu çalışanları yapılan açıklamaya göre 1 Haziran 2021 ile 9 Haziran 2021 tarihleri arasında idari izinli sayılacak. Kamu çalışanları idari izin kullanarak izin yapmaktadır. Ramazan tatilinin dokuz gün olarak belirlenmesinden sonra idari izin gündeme geldi. Vatandaşlarımız idari izin nedir, kimler idari izin alabilir sorularının yanıtlarını aramaya başladı.

Kamu çalışanlarını kapsayan bu açıklamadan sonra özel sektör çalışanları da idari iznin özel sektör çalışanlarını kapsayıp kapsamayacağını araştırmaya başladı. İdari izin 657 sayılı kanun çerçevesinde devlet memurlarını kapsamaktadır. Dolayısıyla idari izin özel sektör çalışanlarına verilmez. Kamu kurumları devlet memurlarına idari izin vermektedir. İdari izin Bakanlar Kurulu kararı ile verilmektedir.

İdari İzin

İdari izin ilebirbirinden farklı kavramlardır. İdari izni sadece kamu çalışanları alabilir. Kamu çalışanlarına idari izni kurumları vermektedir. Bu durumda izinli olmaları halinde maaşları devam eder. 657 sayılı devlet memurları kanununa tabi olan tüm kamu çalışanları idari izin kullanarak tatil yapma hakkına sahiptir.

Özel sektörde çalışan kişilerin idari izin hakkı yoktur. Resmi tatil, özel ve kamu sektörünü kapsarken, idari izin sadece kamu sektörünü kapsamaktadır. İdari izin resmi izin değildir. 4857 sayılı iş kanununda belirtilen detaylara göre, ‘’Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir’’ ifadeleri kullanılmaktadır. Bu ifadeler 4857 sayılı iş kanununun 44. maddesinde yer alır.

Resmi Tatil

4857 sayılı kanunun 47. maddesinde iş yerinde çalışan işçi vatandaşlarımıza, kanunda belirtilen ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günler içerisinde çalışmamaları durumunda, bir iş karşılığı olmadan o günün ücretleri tam olarak yatırılır. Tatil yapmadan çalışırlarsa ve çalışılan her gün için günlük ücret ödenmektedir. Bu ödemelerde yüzde usulü uygulanır. İşçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri işveren tarafından işçiye ödenmektedir.

Özel sektörde hükümet bir açıklama yapmış olsa bile izin verme işlemleri işverenin kendi inisiyatifleri doğrultusunda olmaktadır. Hükümet idari izin süresi veya ücreti açıklamış olsa bile her şey işverenin elindedir. Resmi tatil ve idari izin kavramlarında şu ifadeler önemlidir. Resmi tatil kullanılması durumunda kanuni süreler durdurulur ve işlemez hale gelmektedir. İdari tatillerde ise kişi çalışıyormuş gibi olmaktadır ve tatilde değilmiş gibi süreç işlemeye devam eder. Bu detaylara dikkat ederek gerekli izinleri almanız gerekmektedir. Aksi halde haklarınız kaybolur.