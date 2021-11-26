İdari İşler Uzmanı ne kadar maaş alır? 2021 İdari İşler Uzmanı maaşı

Birçok iş sektörünün ne iş yaptığı merak edilmektedir. Bu iş sektörlerinden biri olan idari İşler Uzmanlığı hakkında bazı detaylar merak edilmektedir. İdari işler uzmanı ne iş yapar, ne kadar maaş alır?
İdari işler uzmanı
İş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili önlemleri alarak, kalite sistemi çerçevesinde kuruluşun ihtiyaç duyduğu altyapı ve destek hizmetlerini (gıda, ulaşım, güvenlik, inşaat/tesis teknolojisi yönetimi vb.) uygulayabilen ve geliştirebilen kişidir. Politikaları ve çalışma gerekliliklerini oluşturmak için en uygun yol, profesyonel idari işler uzmanlarının aylık ortalama maaşı 3.330-TL'dir. İdari işler uzmanı için asgari ücret 2.826 -TL, ile 3.990 -TL arasındadır. İŞKUR idari işler uzmanı iş ilanını buradan görüntüleyebilir ve kariyer planlaması yapabilirsiniz. Bu işin meslek kodu 3341.08 olarak açıklanmıştır.
İdari işler uzmanı ne iş yapar?
- İdari İşler Uzmanı Meslek Ana Grubu :
Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
- Meslek Alt Ana Grubu :
İş Ve İdare İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
- Meslek Grubu :
İdari Ve Uzman Sekreterler
- Meslek Birim Grubu :
Büro Süpervizörleri