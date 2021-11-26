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İdari İşler Uzmanı ne kadar maaş alır? 2021 İdari İşler Uzmanı maaşı

Meslek grupları içerisinde İdari İşler Uzmanlığı da bulunmaktadır. İdari işler uzmanlığı işinin detayları araştırılmaktadır. İdari işler uzmanı ne kadar maaş alır? Bu haberimizde İdari işler uzmanlığı hakkında merak edilenleri sizler için derledik. İşte 2021 İdare işler uzmanlığı işi ve maaşı...

26 Kasım 2021 Cuma 04:25
İdari İşler Uzmanı ne kadar maaş alır? 2021 İdari İşler Uzmanı maaşı
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Birçok iş sektörünün ne iş yaptığı   merak edilmektedir. Bu iş sektörlerinden biri olan idari İşler Uzmanlığı hakkında bazı detaylar merak edilmektedir. İdari işler uzmanı ne iş yapar, ne kadar maaş alır?

İdari işler uzmanı

İş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili önlemleri alarak, kalite sistemi çerçevesinde kuruluşun ihtiyaç duyduğu altyapı ve destek hizmetlerini (gıda, ulaşım, güvenlik, inşaat/tesis teknolojisi yönetimi vb.) uygulayabilen ve geliştirebilen kişidir. Politikaları ve çalışma gerekliliklerini oluşturmak için en uygun yol, profesyonel idari işler uzmanlarının aylık ortalama maaşı 3.330-TL'dir. İdari işler uzmanı için asgari ücret 2.826 -TL, ile  3.990 -TL arasındadır. İŞKUR idari işler uzmanı iş ilanını buradan görüntüleyebilir ve kariyer planlaması yapabilirsiniz. Bu işin meslek kodu 3341.08 olarak açıklanmıştır.

https://www.iskur.gov.tr

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İdari işler uzmanı ne iş yapar?

İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum yönetmeliklerini uygular. Kalite yönetim sistemi ile ilgili faaliyetleri yürütür.İdari işlerle ilgili bilgi sistemi yönetimini sağlar.Sistem yönetimi ile ilgili veri girişi faaliyetlerini gerçekleştirir.Sistem yönetimi ile ilgili veri güncelleme faaliyetlerini gerçekleştirmek İdari işler ile ilgili bütçe ve raporlama faaliyetlerini yürütmektedir. İdari işler hizmet bütçesinin araştırma taslağının hazırlanması Bütçe gerçekleşmesini izler.Hizmet politika ve prosedürlerinin belirlenmesine katılır.Bina ve tesislerin teknik yönetimi ile ilgili sistemlerin uygulanması ve geliştirilmesi Bina sistemlerinin teknik yönetimini sağlar. Ortak alanları ve malzemeleri yönetir.Temizlik, çevre, hijyen  ve iş güvenliği hizmetlerini yönetmektedir.

  • İdari İşler Uzmanı Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

 

  • Meslek Alt Ana Grubu :

İş Ve İdare İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

 

  • Meslek Grubu :

İdari Ve Uzman Sekreterler

 

  • Meslek Birim Grubu :

Büro Süpervizörleri


Son Güncelleme: 26.11.2021 04:25
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