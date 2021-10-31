İdari İşler Müdürü maaşı ne kadar? İdari İşler Müdürü maaşları

İdari işler müdürü, çalıştığı firmanın yemek, ulaşım, güvenlik ve temizlik gibi destek hizmetlerini planlayan ve yöneten kişidir.
İdari işler müdürünün görevleri nelerdir?
İdare işler müdürünün görevleri şunlardır:
-Personel denetimi yapmak,
-İdari ilerle ilgili malzeme ihtiyaçlarını tespit etmek,
-Bina hizmetlerini kontrol ederek oluşabilecek sorunlar için destek vermek,
-Firmaya gerekli olan malzemelerin teminini sağlamak ve stok kontrolü yapmak,
-İdari işlerle ilgili maliyetleri kontrol etmek ve maliyet azaltıcı çalışmalarda bulunmak,
-Bina bakım ve onarım işlerinin yönetmeliğe uygun şekilde gerçekleşmesini sağlamak,
-Teknik cihazların koruyucu bakım, onarım ve yenileme işlemlerini takip etmek,
-Satın alınan tüm hizmetleri kayıtlara geçirmek,
-İdari işlerle ilgili yazışmaları ve raporları hazırlayarak dosyalamak,
-Personel servisi, kiralık araç ve akaryakıt hizmetleri takibi ve organizasyonunu sağlamak,
-Şirketin iç ve dış alanlarının temizlik, düzenleme ve bakım işlerinin yürütülmesini sağlamak.
İdari işler müdürü ne kadar maaş alır?
İdari işler müdürünün maaşı aylık ortalama 6 bin 500 liradır. En düşük idari işler müdürü maaşı 2 bin 826 lira olurken, en yüksek maaş ise 13 bin 500 liradır. İdari işler müdürü olabilmek için en az lisans mezunu olmak gerekmektedir.