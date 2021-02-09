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İcra Müdürü görevleri nedir, nasıl olunur? İcra müdürlüğü için aranan şartlar

Devleti temsil etmek görevi olan icra müdürü, icra ve iflas konularıyla ilgilenmektedir. İcra müdürü olmak isteyenler, icra müdürün ne demek olduğunu ve görevlerini merak etmekte. İşte, icra müdürü nedir ve görevleri nelerdir? Haberi detaylarında.

09 Şubat 2021 Salı 01:07
İcra Müdürü görevleri nedir, nasıl olunur? İcra müdürlüğü için aranan şartlar
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İcra ve iflas dairlerinin amiri olarak adlandırılan İcra müdürü, kanuni kararların uygulanmasında önceliği olan sorumlu kişilerdir. Mezun olan öğrenciler ise, icra müdürlüğü alanında hazırlıklar yaparak, icra müdürlüğü alanında çalışmayı amaçlamaktadırlar.  İcra müdürü olmak isteyenler ise görevlerinin tam olarak ne olduğunu merak ediyorlar.

İcra müdürünün görevleri, alacaklı tarafların icra daireleri aracılığıyla alacaklarının temin etmek, alacaklıların adına açılan dosyaların takibini yaparak alacaklıların tazminini sağlamak, İflas karar hükümlerini uygulamak, ödeme emri düzenlemek, borçlunun mal beyanında bulunmasını talep etmek ve tazmin sürecinden sorumlu olmaktır.  Bunların dışında şu gibi görevleri vardır;

- haciz işlemlerini gerçekleştirir.

-Mahkemelerin aldığı icra kararlarını uygular.

-Tebligat çıkartılmasını sağlar.

-Kişilerin sahip olduğu hakları kişilere bildirir.

-Gerekli harçların yatırılması için gerekli işlemlerin yapılmasını sağlar.

Bunun gibi birçok görevi olan İcra müdürlüğünde çalışmak isteyen kişiler, icra müdürü olmak için çalışmaktadırlar. Bu çalışma ile ilan duyurularına göz atmaları önemlidir.

İcra müdürü olmak isteyenler için belli başlı şartlar vardır. Bunlar;

-ÖSYM’ye bağlı olan sınavlara girmek.

-TC vatandaşı olmak.

- Kişilerin 35 yaşından büyük olmama şartı.

- Adalet Meslek Yüksekokulu, Hukuk Fakültesi, Meslek Yüksek Okulunun Adalet Bölümü ve  Adalet Bölümü ön lisans mezunu olmak.

-Akli dengesinin yerinde olması.

-Sabıka kaydının temiz olması.

-Askerliğini yapmış olması.

İcra müdürü olmak için yukarıda dile getirilen şartların ötesinde, adaylar yazılı sınavdan 70 almaları gerekmektedir. Yazılı sınav sonucundan sonra, en baştan başlanarak işe alınması gereken sayının bir katı kadar kişi, mülakata alınır. İcra müdürlüğü için yazılı sınavın yüzde 70’i baz alınırken, sözlü sınavın yüzde 30’u baz alınmaktadır. Bu oranla göz önüne alınarak, yüksekten aşağıya bir sıralama söz konusudur. Bu sıralama ile iş alımları gerçekleştirilir.

 



Son Güncelleme: 09.02.2021 01:07
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Anahtar Kelimeler:
Icra MüdürüDavaGörevlerişartları
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