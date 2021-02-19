İçişleri Bakanlığından korona virüs sokak kısıtlaması ile ilgili yeni genelge

İçişleri bakanlığı tarafından kısıtlamalarla ilgili yeni genelge

İçişleri Bakanlığı tarafından vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılamasında sıkıntı çekmemeleri için market, bakkal, kuruyemişçi, kasap, manav, çiçekçilerin saat 20:00’ye kadar açık olduğunu bildirmiştir. Hafta sonu sokağa çıkma yasağında ise sabah 10.00-17.00 arası temel ihtiyaçlar için çıkılmasına izin verildiği belirtilmiştir. İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasında:

‘Restoran/lokantaların ve pastanelerin bugün 20.00’ye kadar paket servis ve gel-al şeklinde alışveriş yapılacağı saat 20.00-00.00 arasında ki saatlerde paket servis yapılabilir. Hafta sonunda ise bu işyerlerinin saat 10.00-00.00 arası paket servisi yapabilir. Online sipariş yerlerinde ise hafta sonları 10.00-00.00 arasında paket servis olarak devam edeceklerdir. Cumartesi ve pazar günleri fırın ekmek üretimi satılan yerlerde ruhsatları olmak şartıyla açık olabilirler.’

Vatandaşlar hafta sonu sokağa çıkma yasağında sabah saat 10.00’dan akşam 17.00’ye kadar evlerine yakın mesafede bulunan bakkal, market, pastane, fırın vb. yerlere yürüyerek gidebileceklerdir. Bakanlığının yaptığı açıklamalarda:

‘Sokağa çıkma yasağında market, bakkal, fırın, pastane, kuruyemişçi gibi yerlerin yoğun olmaması gerekçesiyle kısıtlamanın başlayacağı saatte 21.00’de evde olmalarını gerekmektedir. Büyükşehirlerimiz başta olmak üzere oluşabilecek trafik yoğunluğundan vatandaşlarımızdan rica ediyoruz.’

