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İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile 'Taksi Genelgesi'! Yolcu seçen trafikten men edilecek!

Taksilerle ilgili şikâyetlerin artmasının ardından İçişleri Bakanlığı harekete geçerek 81 il valiliğine 'Ticari Taksi Genelgesi' gönderdi. Artık yolcu seçenler trafikten men edilecek.

06 Aralık 2021 Pazartesi 12:10
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile 'Taksi Genelgesi'! Yolcu seçen trafikten men edilecek!
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Son aylarda taksilerle ilgili başta İstanbul olmak üzere tüm şehirlerde şikâyetlerin artmasıyla beraber İçişleri Bakanlığı harekete geçti ve Taksi Denetimleri genelgesi yayınlayarak 81 ilin Valiliğine gönderdi.

Genelgeye göre taksi denetimleri arttırılarak şehirlerarası otobüslere de yapılan sivil personel denetimleri yapılabilecek. Kısa mesafe ve trafik yoğunluğu bahane edilerek yolcu alınmamasına yönelik şikâyetlerin arttığı belirtilen genelgede,  bu durumların taksi şoförleri ile yolcular arasında tartışma ve olayların arttırabileceği, ticari taksilerde seyahat eden/etmek isteyen vatandaşlarla turistler arasında mağduriyetlere sebep olabileceği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede taksi denetimleri şu şekilde yapılacaktır;

– Taksilerde kısa mesafe/trafik yoğunluğu gibi sebeplerle yolcunun alınmamasına ilişkin şikâyet/müracaatlar ile konunun denetimlerde resen tespiti halinde güvenlik birimleri yolcunun mağduriyetini giderecektir.

– Taksiye binecek yolcuyu almamakta ısrar eden taksi şoförleri hakkında ilgili oda ve belediye ile kordinasyon dâhilinde gerekli yasal işlem (trafikten men dâhil) yapılacaktır.

– Ticari taksi denetimleri artırılarak şehirlerarası otobüslerde uygulanan sivil personel denetimleri ticari taksilerde de uygulanacaktır.

– Taksi yolcularının yaşadıkları mağduriyetleri hakkında şikâyetlerini ulaştırabilecekleri mecralar (belediyeler, esnaf odası vb.) ile ilgili iletişim bilgileri kamuoyuyla paylaşılacaktır.


Son Güncelleme: 06.12.2021 12:10
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Anahtar Kelimeler:
TaksiGenelgeIçişleri Bakanlığı
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