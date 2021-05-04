​İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile Market Tedbirleri genelgesi yollandı!

İçişleri bakanlığı bu gece 81 il valiliğine market tedbirleri genelgesi gönderdi. Market tedbirleri genelgesine göre bazı ürünleri marketlerde satışı yasaklandı. Market tedbirleri genelgesinde, marketlerde yapılacak alışveriş ile ilgili usul ve esaslar belirlendi. Bu kapsamda sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı günlerde temizlik ürünleri, ilaç, imalat, gıda, üretim, lojistik, tedarik gibi sektörler dışında geriye kalan tüm işletmeler, ofisler ve işyerleri kapalı olacak.

Market Faaliyet Saatleri

Tatlıcı, kuruyemişçi, manav, kasap, fırın, market, bakkal, süper ve zincir marketler pazar günleri haricinde geriye kalan günlerde sabah saat 10:00 ile akşam saat 17:00 arasında faaliyet gösterecek.

Market Tedbirleri Genelgesi

Market tedbirleri genelgesine göre, alınan kararların meslek odaları, kamu kurum ve kuruluşları, sektör temsilcileri ve bakanlıklar ile birlikte yapılan istişareler sonucunda ortaya çıktığı ifade edildi. Buna göre süper ve zincir marketlerde dahil olmak üzere tüm marketlerde vatandaşların temel ihtiyaçları haricinde diğer ürünlerin satışı yasaklandı.

7 Mayıs 2021 cuma gününden geçerli olmak üzere süper ve zincir marketler dahil tüm marketlerde temizlik ürünleri, temel gıda ürünleri, parfüm ve makyaj malzemeleri dışındaki kozmetik ürünler, hayvan yemleri ve hayvan mamaları satılacak.

Geçtiğimiz günlerde alkollü ürün satışı yasaklanmıştır. Bu kapsamda süper ve zincir marketler dahil olmak üzere tüm marketlerde alkol yasanın yanı sıra zücaciye, hırdavat, bahçe malzemeleri, oto aksesuar malzemeleri, ev tekstil ürünleri, giyim ve aksesuar malzemeleri, kırtasiye ürünleri, oyuncak ve elektronik eşyaların satışı yasaklandı.

Konuyla ilgili denetlemeleri umumi hıfsızsıhha kanununun 72. ve 27. maddesindeki bulunan il ve ilçe umumi Hıfzısıhha kuruluları karar verici olacak. Denetlemelere kolluk kuvvetleri ve zabıta görevlileri katılacak.