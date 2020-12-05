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İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-16 operasyonu için düğmeye bastı

İçişleri Bakanlığı, toplam 2 bin 571 personelin görev alacağı 'Yıldırım-16 Sehi Ormanları' operasyonunun başlatıldığını duyurdu.

05 Aralık 2020 Cumartesi 21:09
İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-16 operasyonu için düğmeye bastı
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İçişleri Bakanlığı tarafından Bitlis’te ‘Yıldırım-16 Sehi Ormanlarıoperasyonu başlatıldı. Operasyonda jandarma komandolar başta olmak üzere jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik timlerinden oluşan toplamda 2 bin 571 personel görev alıyor.

İçişleri Bakanlığı operasyon için düğmeye bastı

Bitlis’te düzenlenecek Yıldırım-16 Sehi Ormanları operasyonu, İçişleri Bakanlığı’nın resmi sitesi üzerinden duyuruldu. Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

‘’Kış üslenmesini gerçekleştiremeyen ve hareket kabiliyeti daralan, ülke içinde iletişimi ortadan kalkan bölücü terör örgütünün bu kabiliyetini bir daha elde edememesini sağlamak ve yurt içindeki terörist varlığını tamamen bitirmeye yönelik olarak Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca ‘YILDIRIM-16 SEHİ ORMANLARI’ operasyonu başlatılmıştır’’



Son Güncelleme: 05.12.2020 21:09
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Anahtar Kelimeler:
Yıldırım-16 Sehi OrmanlarıIçişleri BakanlığıOperasyon
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