İçişleri Bakanlığı yılbaşı genelgesine göre yeni yasaklar

Yılbaşında uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağı ile ilgili, İçişleri Bakanlığı 81 ile ek genelge gönderdi. Gönderilen genelgede, kalabalık yılbaşı organizasyonlarının ve partilerin kesinlikle yasak olduğu bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağının olacağını bildirmişti. Bu bildiriye göre perşembe günü 21.00 den, pazartesi günü 05.00 e kadar kesintisiz sokağa çıkmak yasak olacak.

İçişleri Bakanlığı bu karara göre, yasağın kesinliği ile ilgili olarak 81 il valiliğine ek genelge gönderdi. Gönderilen genelgeye göre hiçbir tesis ve kiralık villa benzeri konaklama yerlerinde yılbaşı organizasyonları düzenlenemeyecek ve izin verilmeyecek.

İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Merkezinden getirilen kısıtlamalar ve tedbirler denetlenecek.

Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Birimlerince her türlü sosyal medyaya yansıyan yasak karşıtı gönderiler tespit edilecek.

Vefa Sosyal Destek Gruplarınca 65 yaş üstü olanlar ve kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçları kısıtlama boyunca karşılanacak.