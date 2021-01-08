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İçişleri Bakanlığı tarafından yazılı açıklama! Sokağa çıkma yasağı ile ilgili gelişmeler

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını yayılmaya devam ediyor. Pandemi süreci herkesin hayatını etkiledi. Salgına karşı birçok önlem alındı. Bu önlemlerden birisi sokağa çıkma yasakları oldu. Bu hafta sonu 6. kısıtlama uygulaması gerçekleşecek.

08 Ocak 2021 Cuma 22:46
İçişleri Bakanlığı tarafından yazılı açıklama! Sokağa çıkma yasağı ile ilgili gelişmeler
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İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili açıklama geldi.  Gıda alışverişinin yapılabileceği yerler ve online sipariş firmaları kısıtlama günlerinde açık olacak.

Bakanlık tarafından yazılı açıklama yapıldı. Kısıtlamanın bu hafta 6.uygulanması olacak. Yasak Cuma günü saat 21.00’ de başlayıp, pazartesi sabah 05.00’ te sonlanmaktadır.

Daha önce çıkarılan genelgede vatandaşların zor durumda kalmamaları için gerekli tedbirlerin alındığı ifade edilmişti. Genelgede, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve çiçekçiler Cuma günleri 20.00’ ye kadar, hafta sonları ise 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet vereceği yer aldı.

Belirtilen süre içerisinde bu iş yerleri online sipariş teslimatı yapabileceklerdir.

Lokanta, pastane gibi iş yerleri Cuma günleri saat 20.00’ ye kadar paket servis, gel-al şeklinde hizmet sunabileceklerdir. Hafta sonları ise 10.00-00.00 saatleri aralığında paket servis yapabileceklerdir.

Hafta sonları ekmek üretilen fırın ya da unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ve bu iş yerlerinin yalnızca ekmek satan bayileri açık olabilir. Online sipariş firmaları kısıtlama günlerinde 10.00-00.00 saatleri arasında hizmet sunabileceklerdir.

Kısıtlama günlerinde ikamete yürüme mesafesinde olan gıda satışı sunan iş yerlerine gidilebilmektedir.

Açıklamada, kısıtlamadan önce gıda satışı yapan iş yerlerinde yoğunluk oluşturmaya gerek olmadığını çünkü bu iş yerlerinin kısıtlama süresinde de açık olduğu vurgulandı. Kısıtlamanın başlayacağı saat olan 21.00’ den önce vatandaşların ikamet yerlerine trafik yoğunluğunu göze alarak ulaşmak gerektiği belirtildi.



Son Güncelleme: 08.01.2021 22:46
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Sokağa çıkma YasağıHafta Sonu Kısıtlaması
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