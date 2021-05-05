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İçişleri Bakanlığı merak edilen o 3 soruyu cevapladı

Ülkemizde 1 haftadır devam eden kapanma sürecinin ikinci haftasına girmiş bulunmaktayız. 17 Mayıs’ta son bulacak bu süreçte vatandaşlar halen bazı sorulara net bir cevap bulmak istiyor. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden halkın soruların yanıtladı. En çok merak edilen o üç soruda artık cevaplandı.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 07:36
İçişleri Bakanlığı merak edilen o 3 soruyu cevapladı
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Optisyenlik müesseseleri kısıtlamalara tabi midir?

En çok araştırılan konulardan biriside gözlükçülerin kapanma sürecinde aktifliklerine devam edip etmemeleriydi. Bu doğrultuda verilen cevaba göre optisyenlik (optikçi, gözlükçü) kapanma sürecinde dahil edilmiştir.

 Tam kapanma dönemi boyunca uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında optisyenlik (gözlükçüler) müesseselerinin faaliyetlerine geçici olarak ara vermeleri gerekmektedir.

Bunun yanı sıra akıllara kapanma devam ederse muane sonucu alınan gözlüklerin geçerliliği de konuşulmaya başlandı. Bu doğrultudaysa Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından her ilçede bir nöbetçi optisyenlik müessesenin açık olması sağlanması kararı verildi.

Elektrik, doğalgaz, tamir bakım ekipleri, veteriner gibi kişilerin izinleri, işyeri-ikamet arasındaki güzergahla sınırlı mı kalacak?

Aslında ne zaman ihtiyacımız olacağı tahmin edemez olduğumuz Elektrik ve doğalgaz tamir/bakım ekipleri ile veteriner gibi mesleklerde tam kapanma döneminde istisnai tutulacak kişiler arasında yer aldı. Fakat bu durumların jandarma ve zabıta gibi kolluk görevlileri bakımından sürekli bir denetlemeye tabi tutulacağı kesinleşildi.

Tarımsal üretim faaliyetleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarından istisna tutulan çiftçilerin çalışma izni görev belgesi almalarına gerek var mıdır?

Üretimin devam etmesi adına en gerekli olan noktalarda bulunan sulama işleme ilaçlama pazarlama gibi tarımsal odaklı işlerde çalışan kişiler muaf olarak değerlenecekti.

Fakat bu muaflık durumun tescillendirebilmesi için bulunduğunu İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden alınan “Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi” veya Ziraat Odalarınca verilen ve verildiği yılın tasdikini taşıyan “Çiftçi Belgesini” veyahut e- devlet üzerinden “çalışma izni görev belgesi” gibi belgelerden birini temin etmeleri gerekmeleri bildirildi. “Çiftçi Belgesini” kolluk kuvvetlerin ibraz etmek etmeleri halinde yasağa takılmadan çalışmaya devam edebilecekler.




Son Güncelleme: 05.05.2021 07:36
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Anahtar Kelimeler:
TamkapanmaOptisyenlikçiftçiElektrikçiTamirci
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