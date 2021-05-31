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İçişleri Bakanlığı genelgesi ne zaman yayınlanacak?

Haziran ayına girilirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı yeni kararlarla birlikte insanlar yeni kurallar hakkında bilgi edindi. Peki detayları içeren genelge yayınlandı mı? Detaylar haberimizde…

31 Mayıs 2021 Pazartesi 23:05
İçişleri Bakanlığı genelgesi ne zaman yayınlanacak?
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Gözler İçişleri Bakanlığı genelgesine döndü. Pandemi tedbirlerinin değişmesinin ardından “Yeni normalleşme kararlarını belirten İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı mı, yasakların detayları neler gibi sorular merak konusu oldu. İşte detaylar…

Yeni kurallar

Dışarı çıkma kısıtlamaları pazar günü haricinde 22.00 ve 05.00 saatleri arasında geçerli. Pazar günü tamamıyla geçerli olacak kısıtlama temmuz ayına gelindiğinde yeniden gözden geçirilecek.

Restoran kafe gibi hizmet işletmeleri 07.00yle 21.00 saatlerinde belirlenen kısıtlamalar dahilinde masalarını açacak, 24.00 saatine kadar da paket gönderimi yapabilecekler. Geri kalan pazar günü ise sadece paket servis geçerli. Bakalım bir sonraki ay vaka ve ölüm oranlarına göre tekrar değerlendirilebilecek olan kararlar nasıl olacak.


Son Güncelleme: 31.05.2021 23:05
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Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıGenelgeNormalleşmeKısıtlamalar
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