İçişleri Bakanlığı E-başvuru sistemi neden çalışmıyor?, Tam Kapanma E-devlet E-başvuru sistemine giremiyorum, E-başvuru açılmıyor sorunu ve çözümü

Tam kapanma sürecinde olmamıza rağmen işlerine devam vatandaşlarda bulunmaktadırlar. Bunun yanı sıra seyahat etmeleri gerekeni bireylerde yer almaktadır. Bunları için İçişleri Bakanlığından onaylı belgeler alınmaktadır. Fakat İçişleri Bakanlığı başvuru sayfasına tıklandığında işleminiz devam ediyorum lütfen beklemeye devam ediniz gibi bir yazı ile karşı karşıya kalmaktadırlar.

Eğer bu işlemi gördükten sonra hemen paniğe kapılıp çıkış yapmayı ya da daha fazla sorun oluşturmaya çalışmayınız yoğunluktan dolayı sistemde belli bir işleyiş sırasına tabi tutulup işlem sıranız geldiğinde belgenizin alabilmeniz mümkün duruma gelecektir.

Eğer işleminiz hala yapılmamakla beraber sürenin sürekli uzuyorsa yoğunluk kesinleştirilmiştir demektir. Bu nedenle sayfayı yenilemek bazen sorunu giderebilmektedir. Sayfayı yenilenerek devam niteliği kazanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra sorununuz devam ettiği takdirde tarayıcınızın geçmişteki verilerini silerek tekrar denemeniz önerilmektedir.

Yoğun bir giriş olduğu için oluşan sorunlarla ilgili çalışmalar evam ettiği bilinmektedir.Bu neden daha sonraki zaman dilimlerinde tekrar deneyerek işleminizi gerçekleştirebilmeniz daha sağlıklı olacaktır.

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