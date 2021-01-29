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İçişleri Bakanlığı 1772 personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? İçişleri Bakanlığı 2021 sözleşmeli personel alımı sözlü sınav konuları ve tarihleri nelerdir?

İçişleri Bakanlığı personel alımı yapılacağı hakkında ilan yayınladı. Kadro hakkında detaylar Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi internet sitesinde yayınlanmıştır.

29 Ocak 2021 Cuma 20:55
İçişleri Bakanlığı 1772 personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? İçişleri Bakanlığı 2021 sözleşmeli personel alımı sözlü sınav konuları ve tarihleri nelerdir?
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İçişleri Bakanlığı tarafından 1772 kişinin personel olarak alınacağı duyuruldu. Alım işlemleri bugün sona eriyor. Başvuru işlemleri 21 Ocak tarihinde başlamıştı. Sonuçların belli olacağı tarih merak edilmektedir. Bakanlık, detayları resmi intenet sitesinde duyurdu.

Hangi kadrolar için ilan yayınlandı?

Avukat, arşiv uzmanı, çözümleyici, programcı, makine mühendisi, harita mühendisi, bilgisayar ve harita teknikeri, şehir plancısı ve çağrı karşılama personeli alanlarında alım gerçekleşecektir.

1772 sözleşmeli personelin 1462 tanesi 112 Acil Çağrı Merkezinde işe alınacaktır.  Alınan kadronun 800 kişisinin çağrı merkezi hizmeti mezunu olması gerekmektedir. Sağlanması gereken diğer durumlar Bakanlığın resmi sitesinde verilmiştir.

Sözlü sınav

Sözlü sınava girmeye hak kazanan kişilerin listesi 5 Mart tarihinde açıklanacaktır. Sözlü sınav ise 22 Mart ile 8 Nisan tarihi arasında gerçekleşecektir.



Son Güncelleme: 29.01.2021 20:55
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Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıPersonel Alımı
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