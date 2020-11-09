İcap nöbeti nedir, ücretleri ve nöbet süresi

İcap nöbeti yataklı tedavi durumlarında yapılan nöbettir. Yataklı tedavi yapılan kurumlarda tutulan nöbet türlerinden biri olan İcap Nöbeti 2020 yılında hazırlanan yönetmelikte düzenlenmiştir. Buna göre bünyesinde doğum servisi olmayan ve hemşire sayısı ikiden fazla olan kurumlarda bu nöbet tutulur.

İcab nöbeti telefonla çağrı yapılması üzerine uygulanan nöbettir. Bu nöbetler mesai saati dışında olup mesai saatleri içerisinde de olabiliyor. Sağlık kuruluşlarındaki tüm hemşireler bu nöbeti tutar ve bu nöbete icap nöbeti denir. Bu uygulama yönetmeliğin 41. Maddesinde düzenlenmiştir. 41. Maddenin e bendinde yer alan ifadeler şu şekildedir;

İcap nöbeti tutanlar ücret alır mı?

“Gece nöbeti tutanlara ertesi günü görev verilmez. Geceyi yoğun mesai ile uykusuz geçiren personele, kurumun personel durumu ve imkanları müsait olmak, hizmeti aksatmamak kaydıyla evinde veya kurum içerisinde lüzum görüldüğü sürece dinlenmesi için baştabip izin verebilir”

İcap nöbeti için hemşirelere verilecek ek ücretlendirmelerde yönetmelikte belirtilmiştir. Yönetmelikte yer alan maddenin içeriği şu şekildedir;

“İcap nöbeti tutan ve bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele, izin suretiyle karşılanamayan her bir icap nöbeti saati için, icap nöbeti süresi kesintisiz 12 saatten az olmamak üzere, yukarıda nöbet ücreti için belirlenen ücretin % 40’ı tutarında icap nöbet ücreti ödenir. Bu şekilde ücretlendirilebilecek toplam icap nöbeti süresi aylık 120 saati geçemez.”

Bunun yanı sıra Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nin 5/A maddesi ek 33. Maddesinin ilk fıkrasına göre her bir nöbet saati için ve en fazla 130 olan nöbetlerde ücret ödenir. Nöbet süresi ise kesintisiz 6 saatten az olamaz.