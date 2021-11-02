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İç denetçi (özel sektör) işi nedir? İç denetçi (özel sektör) maaşları ne kadardır?

İç denetçi (özel sektör), bir kurumun risk yönetimi, kontrolü ve yönetim süreçlerinin faaliyetlerinin geliştirilmesi ve onlara değer katmak amacı ile bağımsız ve objektif bir güvence ile danışmanlık faaliyeti verme bilgisi ile becerisine sahip olan nitelikli personeldir. Peki, iç denetçi (özel sektör) maaşları ne kadardır?

02 Kasım 2021 Salı 23:15
İç denetçi (özel sektör) işi nedir? İç denetçi (özel sektör) maaşları ne kadardır?
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İç denetçi (özel sektör), bir kurumun risk yönetimi, kontrolü ve yönetim süreçlerinin faaliyetlerinin geliştirilmesi ve onlara değer katmak amacı ile bağımsız ve objektif bir güvence ile danışmanlık faaliyeti verme bilgisi ile becerisine sahip olan nitelikli personeldir. 

İç denetçi (özel sektör) maaşları ne kadardır?

Bu mesleği yapan kişilerin aylık ortalama kazançları 6100 TL'dir. Bu meslek grubunun aylık minimum kazançları 2826 TL iken maksimum kazançları da 9500 TL'dir.

Bu mesleği yapmak isteyen kişilerin en az önlisans mezunu olması gerekiyor.

İç denetçi (özel sektör) ne iş yapıyor?

Bu mesleği yapan kişilerin yaptıkları iş şunlardır;

- Nesnel risk analizlerine dayanıp kurumların yönetim ile kontrol yapılarının değerlendirilmesi,

- Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapılarak önerilerde bulunmak,

- Harcamalardan sonrası yasal uygunluk denetiminin yapılması,

- Kurum harcamalarının, mali işlemlere dair karar ile tasarruflarının amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğununun denetlenmesi ve değerlendirmesi,

- Mali yönetim ile kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapması ve bu konularda önerilerde bulunulması,

- Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak ve bunların takip edilmesi,

- Denetim esnasında ya dadenetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlanıldığında, kurumun en üst amirine bildirmek,

- Kurumca üretilen bilgilerin doğruluğunu denetlemek,

- Üst yönetici tarafından gerekli görülen hallerde performans göstergelerini hazırlamada yardımcı olmak, belirlenen performans göstergelerinin uygulanabilirliğini değerlendirmek,

- Suç teşkil eden durumlara ilişkin tespitlerini üst yöneticiye bildirmek,

- Denetim esnasında elde ettiği bilgilerin gizliliğini korumak,

- Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

İç denetçi (özel sektör) meslek ana grubu

Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensuplarıdır

Meslek alt ana grubu

İş ve idareyle alakalı yardımcı profesyonel meslek mensuplarıdır

Meslek grubu

Düzenleyici Devletle alakalı alanlarda ki yardımcı profesyonel meslek mensuplarıdır

Meslek birim grubu

Başka yerde sınıflandırılmamış düzenleyici devletle alakalı alanlarda ki yardımcı profesyonel meslek mensuplarıdır

İç denetçi (özel sektör) meslek kodu ne?

Türk Meslekler Sözlüğü'ne göre bu mesleğin kodu 3359.18'dir.


Son Güncelleme: 02.11.2021 23:15
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