İBB'den 100 Zabıta memuru alımı şartları ve başvuru tarihleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı ilana başvuruda bulunmak isteyen adayların taşımaları gereken şartlar şu şekildedir;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Türk Ceza Kanunu 53’üncü maddesinde ifade edilen Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından affa uğranılsa bile mahkum olmamak,

Başvuru tarihi itibariyle erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin olmaması, muaf, terhis ya da tecilli olmak,

Görevini devamlı olarak yapmasına engel olacak herhangi bir sağlık sorunu olmaması,

İlan edilen kadrolar için diğer başvuru şartlarını sağlıyor olmak,

2020 yılında yapılan lise ve ön lisans ile lisans KPSS B grubu sınavına girmiş olmak ve belirtilen şartları taşıyor olmak,

B grubu sınavına girmiş olmak ve belirtilen şartları taşıyor olmak, Tartılma ve ölçülme kapsamında erkekler için en az 167 cm boyunda, kadınlar için en az 160 cm boyunda olmak ve boy ve kilo arasındaki farkın 10 kilogramdan fazla olmaması,

Başvurunun yapıldığı tarih itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak,

Daha önce kamu kurum ve kuruluşlarından ahlaki ya da disiplin gerekçeleri ile ihraç edilmemiş olmak,

Son bir yıl içinde kamu kurum ve kuruluşlarından istifa etmemiş olmak gerekmektedir.

Alımlar üç ayrı kadroya ayrılarak yapılacak. İlk kadroda, herhangi bir ortaöğretim merkezinden mezun olarak, KPSS sınavı P94 puan türünden en az 70 puan alan 40 adet zabıta memuru alınacak. İkinci kadroda ise. mahalli idareler ve mahalli idareler zabıta ve yerel yönetimler ön lisans programlarından herhangi birinden mezun olan, KPSS sınavı P93 puan türünden en az 70 puan alan 20 adet zabıta memuru alınacak. Son olarak üçüncü kadroda ise, herhangi bir lisans programından mezun olarak, KPSS sınavı P3 puan türünden en az 70 puan alan 40 adet zabıta memuru alımı yapılacak.

Başvuru yapacak adaylar istenilen koşulları taşımaları halinde başvurularını 04.01.20201 ile 10.01.2021 tarihlerinde e-devlet üzerinden yapabilecekler. Adayların başvurularını e-devlet üzerinden yapabilmeleri için e-devlet şifrelerinin olması gerekiyor. E-devlet şifresi bulunmayan adayların PTT şubelerinden şifre almaları gerekiyor.

E-devlet aracılığı ile yapılacak başvurulara ek olarak anında istenilecek diğer belgeler ise aşağıdaki gibidir;

Nüfus cüzdanın fotokopisi,

Mezuniyet durumunu gösteren belge,

2020 KPSS sonuç belgesini gösteren QR kodlu belge,

Yabancı okullardan mezun olanlar için Milli Eğitim Bakanlığı ya da Yükseköğretim Kurumu tarafından verilmiş olan denklik belgesi,

Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,

Görevini devamlı olarak yapmasına engel olmadığını gösteren sağlık raporu,

Sürücü belgesinin aslı,

Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf ile başvurular tamamlanacaktır.

İstenilen belgeleri tamamlayan adayların bu belgeleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi Personel Aleım Dairesi Başkanlığı'na iletmeleri gerekiyor. Bu işlemin ardından, istenilen şartlara uyan adaylar için sözlü mülakat düzenlenecektir. Mülakata girecek olan adayların sıralaması KPSS sınavından aldıkları puanlara göre belirlenerek, boş kadro sayısının 5 katı şeklinde mülakata alınacaklar. Mülakat öncesinde, başvuruda bulunan adayların boy ve endeksleri belediye tarafından ölçülecektir. Bu süreçte gerekli şartları taşımadığı belirlenen adaylar sınava girmeden eleneceklerdir. Ayrıca yanlış beyanda bulunan adaylar hakkında da yasal işlem başlatılacaktır.

Sınava giren öğrencilere zabıta mevzuatından, Atatürk ilke ve inkılapları ile güncel konulara kadar farklı sorular sorulacak, sınav sonucu dikkate alınarak asıl ve yedek adayların listesi yayınlanacaktır.