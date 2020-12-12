İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bakan Koca İstanbul, Ankara ve İzmir için kritik veriler paylaştı
Son Dakika
Bakan Koca İstanbul, Ankara ve...
Bakan Selçuk eğitim ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu
Son Dakika
Bakan Selçuk eğitim ile ilgili...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk...
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama olacak mı? Aşı zorunlu olacak mı?
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama...

İBB'den 100 Zabıta memuru alımı şartları ve başvuru tarihleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı yeni ilanda zabıta bünyesinde çalışmak üzere 100 kişiyle sınırlı zabıta alımı yapılacağı açıklandı. Başvuru yapacak adayların en az lise mezunu olması gerekirken, başvurular 10.01.2021 tarihine kadar yapılabilecek.

12 Aralık 2020 Cumartesi 22:48
İBB'den 100 Zabıta memuru alımı şartları ve başvuru tarihleri
Takip Et:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı ilana başvuruda bulunmak isteyen adayların taşımaları gereken şartlar şu şekildedir;

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum olmamak,
  • Türk Ceza Kanunu 53’üncü maddesinde ifade edilen Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından affa uğranılsa bile mahkum olmamak,
  • Başvuru tarihi itibariyle erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin olmaması, muaf, terhis ya da tecilli olmak,
  • Görevini devamlı olarak yapmasına engel olacak herhangi bir sağlık sorunu olmaması,
  • İlan edilen kadrolar için diğer başvuru şartlarını sağlıyor olmak,
  • 2020 yılında yapılan lise ve ön lisans ile lisans KPSS B grubu sınavına girmiş olmak ve belirtilen şartları taşıyor olmak,
  • Tartılma ve ölçülme kapsamında erkekler için en az 167 cm boyunda, kadınlar için en az 160 cm boyunda olmak ve boy ve kilo arasındaki farkın 10 kilogramdan fazla olmaması,
  • Başvurunun yapıldığı tarih itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak,
  • Daha önce kamu kurum ve kuruluşlarından ahlaki ya da disiplin gerekçeleri ile ihraç edilmemiş olmak,
  • Son bir yıl içinde kamu kurum ve kuruluşlarından istifa etmemiş olmak gerekmektedir.

 Alımlar üç ayrı kadroya ayrılarak yapılacak. İlk kadroda, herhangi bir ortaöğretim merkezinden mezun olarak, KPSS sınavı P94 puan türünden en az 70 puan alan 40 adet zabıta memuru alınacak. İkinci kadroda ise. mahalli idareler ve mahalli idareler zabıta ve yerel yönetimler ön lisans programlarından herhangi birinden mezun olan, KPSS sınavı P93 puan türünden en az 70 puan alan 20 adet zabıta memuru alınacak. Son olarak üçüncü kadroda ise, herhangi bir lisans programından mezun olarak, KPSS sınavı P3 puan türünden en az 70 puan alan 40 adet zabıta memuru alımı yapılacak. 

 Başvuru yapacak adaylar istenilen koşulları taşımaları halinde başvurularını 04.01.20201 ile 10.01.2021 tarihlerinde e-devlet üzerinden yapabilecekler. Adayların başvurularını e-devlet üzerinden yapabilmeleri için e-devlet şifrelerinin olması gerekiyor. E-devlet şifresi bulunmayan adayların PTT şubelerinden şifre almaları gerekiyor.

 E-devlet aracılığı ile yapılacak başvurulara ek olarak anında istenilecek diğer belgeler ise aşağıdaki gibidir;

 

  • Nüfus cüzdanın fotokopisi,
  • Mezuniyet durumunu gösteren belge,
  • 2020 KPSS sonuç belgesini gösteren QR kodlu belge,
  • Yabancı okullardan mezun olanlar için Milli Eğitim Bakanlığı ya da Yükseköğretim Kurumu tarafından verilmiş olan denklik belgesi,
  • Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,
  • Görevini devamlı olarak yapmasına engel olmadığını gösteren sağlık raporu,
  • Sürücü belgesinin aslı,
  • Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf ile başvurular tamamlanacaktır.

 İstenilen belgeleri tamamlayan adayların bu belgeleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi Personel Aleım Dairesi Başkanlığı'na iletmeleri gerekiyor. Bu işlemin ardından, istenilen şartlara uyan adaylar için sözlü mülakat düzenlenecektir. Mülakata girecek olan adayların sıralaması KPSS sınavından aldıkları puanlara göre belirlenerek, boş kadro sayısının 5 katı şeklinde mülakata alınacaklar. Mülakat öncesinde, başvuruda bulunan adayların boy ve endeksleri belediye tarafından ölçülecektir. Bu süreçte gerekli şartları taşımadığı belirlenen adaylar sınava girmeden eleneceklerdir. Ayrıca yanlış beyanda bulunan adaylar hakkında da yasal işlem başlatılacaktır.

 Sınava giren öğrencilere zabıta mevzuatından, Atatürk ilke ve inkılapları ile güncel konulara kadar farklı sorular sorulacak, sınav sonucu dikkate alınarak asıl ve yedek adayların listesi yayınlanacaktır.

 



Son Güncelleme: 12.12.2020 22:48
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IbbZabıtaAlımKPSSBaşvuru
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hırsızlar internet kablolarını çalarak 6 köyü internetsiz bıraktı
Hırsızlar internet kablolarını çalarak 6 köyü internetsiz bıraktı
Trafiği rahatlatan Manisa Akhisar çevre yolu hizmete açıldı
Trafiği rahatlatan Manisa Akhisar çevre yolu hizmete açıldı
Direksiyon başında kalp krizi geçiren öğretmen kaza yaparak hayatını kaybetti
Direksiyon başında kalp krizi geçiren öğretmen kaza yaparak hayatını kaybetti
Kamyonette taşınan köpek, aşağı atlayınca kamyonete asılı kalarak öldü
Kamyonette taşınan köpek, aşağı atlayınca kamyonete asılı kalarak öldü
Berberde iğrenç olay! 15 yaşındaki çocuğu taciz etti
Berberde iğrenç olay! 15 yaşındaki çocuğu taciz etti
Kapıkule Gümrük Kapısı'nda piyasa değeri 36,5 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi
Kapıkule Gümrük Kapısı'nda piyasa değeri 36,5 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Popüler Haberler

İbrahim Tatlıses'in toplam kaç çocuğu var? İbo Show'daki Elif Ada'nın annesi kimdir?
Netflix Winx Saga ne zaman başlayacak? The Winx Saga fragmanı
İbo Show konuğu Mustafa Üstündağ kimdir? Mustafa Üstündağ hakkında bilgiler
İBB'den 100 Zabıta memuru alımı şartları ve başvuru tarihleri
Müge Anlı İle Tatlı Sert programındaki Münire Tuncel öldü mü?
Ankaragücü - Konyaspor maçı
Çocukluk dizisi bitti mi, neden final yapıyor?
Gönül Dağı dizisinde Serdar'ın babasını kim canlandırıyor? Gerçek adı ne?
Jüt halı nasıl temizlenir? Evde jüt halı temizliği yöntemleri
Adres kodu nedir? Adres kodu sorgulama ve öğrenme işlemleri
İşinizden istifa etmeden önce yapmanız gerekenler
Zümrüdüanka yeni sezonda yayınlanacak mı, 2 sezon ne zaman başlayacak?
A101'de satılan Aprilla AHC 5035 saç kesme makinesi nasıl, alınır mı?
Dolar kuru ne zaman düşecek? Dolar düşer mi?
2019 KYK bursu ve kredisi için başvurular ne zaman başlıyor? KYK kredisi nedir?
Çocukluk dizisi Hanife karakterini kim canlandırıyor? Nihal Menzil kimdir?
Bir Annenin Günahı dizisi İbrahim kimdir? Pamir Pekin'in yer aldığı diziler
Kuzey Yıldızı Adabeyli Adası gerçek mi? Dizi çekimleri nerede yapılıyor?
Hepsi Benim başvuru şartları ve whatsapp iletişim hattı
2020 Devlet sosyal yardımları nelerdir? Sosyal yardımlar kimleri kapsar, kimler faydalanabilir?
İmparator İbrahim Tatlıses'e ne oldu, ne zaman ve neden vuruldu?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.