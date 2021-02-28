İBB yardım kartı başvuru şartları nelerdir? Kimler İBB yardım kartı alabilir? İBB yardım kartı nerelerde, hangi marketlerde geçer?

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin uygulamış olduğu Sosyal Destek Kartı ihtiyacı olan vatandaşlara veriliyor. Belirlenen marketlerden, şahsın ihtiyacına göre hesaplanan tutarda değişiklik göstermektedir.
İBB Sosyal Destek Kartını Nasıl Edinebiliriz?
Destek ücretinden yararlanmak için ikamet edilen ildeki Kadın ve Aile Hizmetleri bölümünün Kadın Koordinasyon Merkezine gerekli evraklarla müracaat edilebilir.
Başvuruda İstenilen Evraklar Şunlardır;
Şahsın İstanbul’da ikamet ettiğini gösteren belge,
Türkiye Cumhuriyeti Kimlik kartı,
Hastalığı yüzünden çalışmayanlar için sağlık raporu,
Eşi vefat eden kadınlar için ölüm belgesi,
İş güvencesi olmayan vatandaşlar için fakirlik belgesi,
Kart Kimlere Verilebilir?
Sağlık durumu yüzünden geçimini çalışarak karşılayamayanlar,
Eşi vefat eden kadınlar,
Bir işi ve geliri bulunmayanlar,
Çalışıyor olmasına rağmen düşük kazancı sebebiyle ailesini geçindirmeye yetecek maddi durumu olmayanlar,
Üzerine kayıtlı mal varlığı olmamalıdır.
Başvurunun neticesi bir ay içinde sonuçlanır. Sonuçlanmasının ardından kartın teslim tarihi başvurudan sonraki ilk ayın 15’i olarak bilinir. Kart teslim edildikten sonra kişi 24 saat sonra kartı kullanmaya başlayabilir.