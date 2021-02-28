İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye’ye meteor düşmesi ile ilgili bilim insanlarından açıklama geldi
Son Dakika
Türkiye’ye meteor düşmesi ile ilgili...
Son dakika: Malatya'da panik yaratan deprem! Son depremlerin listesi...
Son dakika: Malatya'da panik yaratan...
Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe maçı sonrası açıklama: Uzaydan bile penaltı!
Son Dakika
Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe maçı sonrası...
Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank'ın güncel 2021 Şubat sonu ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları açıklandı
Son Dakika
Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank'ın güncel...

İBB yardım kartı başvuru şartları nelerdir? Kimler İBB yardım kartı alabilir? İBB yardım kartı nerelerde, hangi marketlerde geçer?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) ihtiyacı olan vatandaşlara yardım kartı veriyor. Peki bu yardım kartını kimler alabilir? Yardım kartı edinmek için şartlar nelerdir? Yardım kart süresi ne kadardır? Başvurular nereye yapılır? Soruların yanıtını haberin içinde bulabilirsiniz.

28 Şubat 2021 Pazar 23:32
İBB yardım kartı başvuru şartları nelerdir? Kimler İBB yardım kartı alabilir? İBB yardım kartı nerelerde, hangi marketlerde geçer?
Takip Et:

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin uygulamış olduğu Sosyal Destek Kartı ihtiyacı olan vatandaşlara veriliyor. Belirlenen marketlerden, şahsın ihtiyacına göre hesaplanan tutarda değişiklik göstermektedir. 

İBB Sosyal Destek Kartını Nasıl Edinebiliriz?

Destek ücretinden yararlanmak için ikamet edilen ildeki Kadın ve Aile Hizmetleri bölümünün Kadın Koordinasyon Merkezine gerekli evraklarla müracaat edilebilir.

Başvuruda İstenilen Evraklar Şunlardır;

Şahsın İstanbul’da ikamet ettiğini gösteren belge,

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik kartı,

Hastalığı yüzünden çalışmayanlar için sağlık raporu,

Eşi vefat eden kadınlar için ölüm belgesi,

Çalışan fakat maaşı evini geçindirmeye yetmeyenler için aile bireylerinin sayısını bildiren aile bildirim formu ve maaş bordrosu,

İş güvencesi olmayan vatandaşlar için fakirlik belgesi,

Kart Kimlere Verilebilir?

Sağlık durumu yüzünden geçimini çalışarak karşılayamayanlar,

Eşi vefat eden kadınlar,

Bir işi ve geliri  bulunmayanlar,

Çalışıyor olmasına rağmen düşük kazancı sebebiyle ailesini geçindirmeye yetecek maddi durumu olmayanlar,

Üzerine kayıtlı mal varlığı olmamalıdır.

Başvurunun neticesi bir ay içinde sonuçlanır. Sonuçlanmasının ardından kartın teslim tarihi başvurudan sonraki ilk ayın 15’i olarak bilinir. Kart teslim edildikten sonra kişi 24 saat sonra kartı kullanmaya başlayabilir.



Son Güncelleme: 28.02.2021 23:32
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IbbYardım KartıIstanbulKadın Ve AileHizmet Birimi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pandemi destek ödeneğinden kimler yararlanabilir? Pandemi destek ödemesi ne kadardır?
Pandemi destek ödeneğinden kimler yararlanabilir? Pandemi destek ödemesi ne kadardır?
İşten çıkarma yasağının son tarihi ne zaman? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?
İşten çıkarma yasağının son tarihi ne zaman? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?
2021 Ramazan ayı ne zaman başlayacak, ilk sahura ne zaman kalkılacak?
2021 Ramazan ayı ne zaman başlayacak, ilk sahura ne zaman kalkılacak?
A101 BİM aktüel ürünleri kataloğunda neler var? 2-4 Mart tarihlerinde A101 BİM aktüel ürünleri neler? A101 BİM Aktüel ürünler...
A101 BİM aktüel ürünleri kataloğunda neler var? 2-4 Mart tarihlerinde A101 BİM aktüel ürünleri neler? A101 BİM Aktüel ürünler...
Sağlık Bakanlığı kafe ve restoranların ne zaman açılacağı belli oldu mu? Yerinde karar nedir? Yeni normalleşme süreci nasıl olacak?
Sağlık Bakanlığı kafe ve restoranların ne zaman açılacağı belli oldu mu? Yerinde karar nedir? Yeni normalleşme süreci nasıl olacak?
Şehirlerarası kısıtlama seyahat izin belgesi nereden alınır? 2021 e-Devlet seyahat izin belgesi başvuru ekranı
Şehirlerarası kısıtlama seyahat izin belgesi nereden alınır? 2021 e-Devlet seyahat izin belgesi başvuru ekranı

Popüler Haberler

Kalıcı makyaj ne kadar kalıyor, kalıcı makyaj ne zaman çıkar?
Survivor birleşme partisi ne zaman yapılacak? Survivor 2021 birleşme partisi tarihi
Esnek çalışma kimler için geçerli olacak? Hangi kamu kurumları esnek çalışmaya geçecek?
Beni Bırakma Firuze kimdir? Hazal Eylül Çelik yaşı ve oynadığı diziler
Bisiklet almak isteyene bankalardan kredi desteği
ATV Hercai dizisi senaristi değişti
Survivor 2021 38. bölüm fragmanı 1 Mart 2021 Pazartesi
Kredi notu düşük olan kişilere internetten başvuru ile kredi veren bankalar 1 Mart 2021 Pazartesi
Bugün gram altın ne kadar oldu? 1 Mart 2021 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Ayak bileği burkulması kaç gün sürer? Ayak bileği burkulması nasıl tedavi edilir?
Garo Paylan kimdir, Ermenistan'ı mı destekliyor? Vekil Garo Paylan'dan Ermenistan'a destek twiti!
Çocuktan al haberi programı sunucusu Evrim Akın kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Vergi yapılandırması detayları neler? Yapılandırma başvurusu ne zaman?
Tom ve Jerry filmi ne zaman yayınlanacak? Tom ve Jerry fragmanı yayınlandı!
E-okul Veli Bilgilendirme Sistemi Giriş ve e-Karne, Öğrenci Takip, Not Bilgisi sorgulama işlemleri
Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları ve vadeleri 28 Şubat 2021 Pazar
Hercai 62. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai 61. son bölüm
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 1 Mart 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Yüzleşme sunucusu kimdir? Oytun Erbaş kaç yaşında? nerelidir?
Altın ne kadar oldu? 1 Mart 2021 Pazartesi Güncel altın fiyatları 1 Mart 2021 Pazartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Kanal D canlı yayın akışı 1 Mart 2021 Pazartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.