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İBB ve İETT işçi statüsünde çalışan personele yüzde 13 zam yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İETT Genel Müdürlüğü, işçi olarak gözüken çalışanlarının maaşlarına zam yaptı. İşçiler tarafından beklenen zam, herkesi sevindirdi.

17 Aralık 2020 Perşembe 22:10
İBB ve İETT işçi statüsünde çalışan personele yüzde 13 zam yapıldı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İETT Genel Müdürlüğü İşçi kategorisinde çalışan personellerinin maaşlarına %13 zam yaptı.  İlk yıl %13 zam yapacak olan belediye, ikinci yıl TÜFE oranında bir zam uygulayacak.

İBB meclisi, Covid-19 virüsünden dolayı toplantısını, Avrasya Gösteri Merkezinde yaptı. Sendikalar arasında yaşanılan yetki uyuşmazlığı yüzünden İBB ve İETT’deki işçilerin maaş zamları, yargıya taşındı ve görüşmeler burada yapıldı.

Sendikalar arasındaki yetki uyuşmazlığı yargıya taşınmıştı ve görüşmeler hala devam etmekte. Buna bağlı olarak da Toplu İş Sözleşmesi, en yakın tarihte imzalanması bekleniliyor. Sözleme imzalanmamış olsa da İBB Başkanlığı ile İETT, görev yapan işçilerin mağduriyet yaşamaması için ücretlerde düzenlenme yapılması için başvuruda bulundu.

Toplu iş sözleşmesi ele alınarak, 1 Mart 2020 tarihinden sonra geçerli olacak %13 zam önerildi. İşçilerin, 28 Şubat 2021 yılında aldıkları günlük ücretlerin 1 Mart 2021 yılında geçerli olabilmesi için TÜFE oranında artış yapılması istendi.  Yapılması beklenen zamlar, toplu iş sözleşmesine kadar gerçekli olacaktır.  Düzenlenen maddeler mecliste oy birliği ile kabul edildi. Meclis, aynı zamanda zabıta ile itfaiye personellerin fazla mesai ücretlerinde değişikler yaptı.  Değişikliğe göre, fazla mesai ücretlerinin en üst tutar üzerinden verilmesi kararı alındı.

 



Son Güncelleme: 17.12.2020 22:10
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Anahtar Kelimeler:
ZamIbbIettİşçi
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