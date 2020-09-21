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İBB, Şehir Tiyatrolarının yeni sezon repertuvarını açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının yeni sezon oyunlarını açıkladı. İBB bu sezonda 16 oyunun ilk kez sergileneceğini de bildirdi. İBB koronavirüs sürecinden etkilenen tiyatrolara destek vermek amacıyla 50 özel tiyatro ve 50 oyunu Ekim ayında sahnelerinde konuk edecek.

21 Eylül 2020 Pazartesi 20:57
İBB, Şehir Tiyatrolarının yeni sezon repertuvarını açıkladı
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Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenen toplantı “Küçük kadro, minimal dekor, tek perde” sloganı kullanılırken, “Sezon: minimal” çerçevesinde koronavirüs tedbirleri dikkate alınarak sahnelenecek oyunlar tanıtıldı.


Toplantıda 16 yeni oyunun ilk kez sahnelenmesine ve 31 Ekim tarihine kadar 2018 gösterim ile yeni sezonda 50 oyunun Şehir Tiyatrolarında oynamasına karar verildi. Bu oyunlardan 10’u çocuk oyunu 40’ı ise yetişkin oyunu olacak.

Özel tiyatrolara destek

Toplantıda sahnelenmesine karar verilen 50 oyun şu şekilde;

“Antigone”, “İfigenya”, “Veba”, “Kutlama”, “Zehir”, “Kahvaltıya Kalsana”, “Rüstemoğlu Cemal’in Tuhaf Hikayesi”, “Herkes Sihirbaz Olacak”, “Kısraklı Kadın”, “Geçit”, “Yaftalı Tabut”, “Kimse Öyle Şeyleri Konuşmuyor Artık”, “Öldün Duydun Mu?”, “Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin”, “Melek” ve “Hayat Der Gülümserim”



Son Güncelleme: 21.09.2020 20:57
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IbbTiyatro
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