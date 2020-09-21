İBB, Şehir Tiyatrolarının yeni sezon repertuvarını açıkladı

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenen toplantı “Küçük kadro, minimal dekor, tek perde” sloganı kullanılırken, “Sezon: minimal” çerçevesinde koronavirüs tedbirleri dikkate alınarak sahnelenecek oyunlar tanıtıldı.
Özel tiyatrolara destek
Toplantıda sahnelenmesine karar verilen 50 oyun şu şekilde;
“Antigone”, “İfigenya”, “Veba”, “Kutlama”, “Zehir”, “Kahvaltıya Kalsana”, “Rüstemoğlu Cemal’in Tuhaf Hikayesi”, “Herkes Sihirbaz Olacak”, “Kısraklı Kadın”, “Geçit”, “Yaftalı Tabut”, “Kimse Öyle Şeyleri Konuşmuyor Artık”, “Öldün Duydun Mu?”, “Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin”, “Melek” ve “Hayat Der Gülümserim”
Son Güncelleme: 21.09.2020 20:57