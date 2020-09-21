İBB, Şehir Tiyatrolarının yeni sezon repertuvarını açıkladı

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenen toplantı “Küçük kadro, minimal dekor, tek perde” sloganı kullanılırken, “Sezon: minimal” çerçevesinde koronavirüs tedbirleri dikkate alınarak sahnelenecek oyunlar tanıtıldı.

Özel tiyatrolara destek

Toplantıda 16 yeni oyunun ilk kez sahnelenmesine ve 31 Ekim tarihine kadar 2018 gösterim ile yeni sezonda 50 oyunun Şehirlarında oynamasına karar verildi. Bu oyunlardan 10’u çocuk oyunu 40’ı ise yetişkin oyunu olacak.

Toplantıda sahnelenmesine karar verilen 50 oyun şu şekilde;

“Antigone”, “İfigenya”, “Veba”, “Kutlama”, “Zehir”, “Kahvaltıya Kalsana”, “Rüstemoğlu Cemal’in Tuhaf Hikayesi”, “Herkes Sihirbaz Olacak”, “Kısraklı Kadın”, “Geçit”, “Yaftalı Tabut”, “Kimse Öyle Şeyleri Konuşmuyor Artık”, “Öldün Duydun Mu?”, “Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin”, “Melek” ve “Hayat Der Gülümserim”