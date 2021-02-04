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İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi whatsapp şikayet ve ihbar hattı iletişim telefon numarası

Her belediyenin kendine ait vatandaşlarının şikayet ve önerilerini dinlemek için kurduğu bir sistemi vardır. Bu haberimizde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sistemini anlattık.

04 Şubat 2021 Perşembe 13:19
İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi whatsapp şikayet ve ihbar hattı iletişim telefon numarası
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi vatandaşlarının şikayetlerini dinlemek için Beyaz Masa sistemi ile hizmet vermektedir. Beyaz masalar halkın şikayetlerini dinleyebilmek adına whatsapp üzerinden de hizmet vermektedir.

153 Beyaz Masa

Bu departman vatandaşların yaşadıkları sınırlar içerisindeki sorunlarını ve şikayetlerini ilgili yerlere iletebilmesi adına vardır. Öneğin taksi ile alakalı yaşanılan bir sıkıntıyı vatandaş Beyaz Masa Taksi Şikayet olarak bildirdiği takdirde ilgili yerler sorun ile ilgilenecektir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ihbarda bulunmak isteyenler whatsapp şikayet hattı aracılığı ile yapabilirsler.

05521530034

mail: beyazmasa@ibb.gov.tr



Son Güncelleme: 04.02.2021 13:19
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IstanbulIbbİhbarHattıWhatsApp
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