İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi whatsapp şikayet ve ihbar hattı iletişim telefon numarası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi vatandaşlarının şikayetlerini dinlemek için Beyaz Masa sistemi ile hizmet vermektedir. Beyaz masalar halkın şikayetlerini dinleyebilmek adına whatsapp üzerinden de hizmet vermektedir.
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Bu departman vatandaşların yaşadıkları sınırlar içerisindeki sorunlarını ve şikayetlerini ilgili yerlere iletebilmesi adına vardır. Öneğin taksi ile alakalı yaşanılan bir sıkıntıyı vatandaş Beyaz Masa Taksi Şikayet olarak bildirdiği takdirde ilgili yerler sorun ile ilgilenecektir.
05521530034
mail: beyazmasa@ibb.gov.tr
Son Güncelleme: 04.02.2021 13:19